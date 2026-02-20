PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
20 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma laboral
Paritarias 2026
La China Suárez
Ley de Financiamiento Universitario
Argentina - Primera Nacional
Primera Nacional
Sol Pérez
Clima en Salta
Unión Industrial de Salta
Torneo Aperura
Reforma laboral
Paritarias 2026
La China Suárez
Ley de Financiamiento Universitario
Argentina - Primera Nacional
Primera Nacional
Sol Pérez
Clima en Salta
Unión Industrial de Salta
Torneo Aperura

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo: se ahogó mientras lo amamantaba

La panelista recordó el angustiante episodio ocurrido pocos días después del nacimiento de su bebé. El susto generó pánico en la familia, aunque finalmente el niño se recuperó y se encuentra fuera de peligro.
Viernes, 20 de febrero de 2026 20:01
Foto: Sol Perez Instagram
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La panelista y modelo Sol Pérez compartió uno de los momentos más difíciles de su vida como madre al relatar el episodio en el que su hijo Marco se ahogó mientras tomaba el pecho, apenas cuatro días después de su nacimiento. La experiencia, que definió como extremadamente angustiante, ocurrió en su casa y dejó una fuerte marca emocional.

Según contó, el bebé llevaba varios minutos alimentándose y, tras quedarse dormido, una pequeña cantidad de leche habría quedado en la pezonera. En ese instante, el niño hizo un movimiento brusco y dejó de reaccionar, lo que generó desesperación inmediata.

Ante la situación, Pérez intentó asistirlo dándolo vuelta y estimulándolo, pero el pequeño no respondía y comenzó a ponerse rojo. La ayuda llegó de parte de Andrea, la persona que trabaja en su casa, quien realizó maniobras para que pudiera volver a respirar, logrando finalmente que reaccionara.

La panelista relató que el miedo fue tal que salió a la calle en busca de ayuda para que le practicaran reanimación cardiopulmonar (RCP), convencida de que su hijo no reaccionaba. Minutos después, fue tranquilizada al confirmarse que el bebé ya estaba bien.

Con el paso del tiempo, el episodio quedó como uno de los recuerdos más impactantes de su maternidad. Aunque Marco no sufrió consecuencias y se encuentra en buen estado, Pérez reconoció que el susto fue profundo y que la experiencia la llevó a remarcar la importancia de conocer maniobras de primeros auxilios.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD