Clima en Salta: sigue el alerta por lluvia y lo que se viene para el fin de semana

El cierre de la segunda quincena de febrero estará marcado por la inestabilidad del tiempo en la capital salteña. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), permanece vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas para lo que resta de este viernes, en el tramo horario comprendido entre las 18 y las 6 del día siguiente.

Para el sábado se prevé una jornada con cielo parcial a mayormente nublado y una temperatura máxima que rondará los 24 grados. Hacia la tarde y la noche se incrementará nuevamente la probabilidad de precipitaciones, con otra alerta amarilla vigente desde las 18 hasta las primeras horas del domingo.

Pronóstico para el domingo

El domingo mantendría condiciones similares, con una máxima estimada también en torno a los 24 grados y probables lluvias durante la tarde, en un escenario de persistente humedad.

En cuanto al balance mensual, el meteorólogo Edgardo Escobar informó a El Tribuno que este viernes se registraron 8 milímetros de lluvia. De esta manera, el acumulado de febrero apenas alcanza los 24 milímetros, muy por debajo de la media histórica mensual, que se ubica en 147,3 milímetros.

Las perspectivas indican que la inestabilidad se extendería al inicio de la próxima semana, con altas probabilidades de precipitaciones durante lunes y martes. Recién desde el miércoles se espera un ascenso de las temperaturas y una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

Pronóstico