San José y la Cuaresma

Nunca había escuchado la denominación "Miércoles Josefino", aplicada al Miércoles de Cenizas, a pesar de que se dice que aquí en Salta nació este homenaje al padre de Jesús; en todo el Noroeste argentino y especialmente en nuestra provincia, se vincula el comienzo de la Cuaresma con la devoción a San José.

San José, considerado un modelo de amor, de obediencia y de fe, se torna así para los salteños en modelo de las virtudes que se enfatizan durante este período de penitencia.

¿En qué consiste el ser modelo de fe y obediencia?, pues, en un hecho tan importante como su silencio y disposición a cuidar a María y a Jesús, protegiéndolos durante toda su vida, y se lo invoca como patrón de la Iglesia Católica y de los trabajadores

En el Evangelio se muestra cómo aceptó el mensaje del ángel y se casó con María a pesar de no entender completamente el misterio de ese embarazo (Mateo 1,18-25).

La religión católica, a la que la mayoría de los salteños adherimos, tiene esos misterios y está relacionado con la Fe.

Los misterios son verdades fundamentales que se revelan a través de la Fe y la Sagrada Escritura.

Así, por ejemplo, la santísima Trinidad, la Redención, la Encarnación, la Resurrección de Jesús y la Asunción de María

Y la Fe es la que da contenido a estos misterios; se cree en lo que no se ve ni se toca, pero se siente, y se sabe que es verdad a través de la revelación de Dios .

La fe se cultiva a través de la oración, y los sacramentos, así como en la vida en comunidad,

Eso es los salteños católicos, creemos cuando vamos a las Iglesias a rezar, a un Dios que no vemos pero sabemos que nos ve, y le pedimos y agradecemos.

Eso es lo que convoca a la procesión por la Virgen y el Señor del Milagro, a la que tantos salteños asistimos.

Es lo que muchos salteños creen sostiene sus vidas en momentos de dificultades. Entonces, así nació sobre todo en Salta, el término Miércoles Josefino.