Gimnasia y Tiro quiere seguir "dulce" en tierras entrerrianas

Gimnasia y Tiro buscará hoy seguir de racha ganadora cuando enfrente esta noche, a partir de las 20 horas, a Patronato de Paraná, por la segunda fecha del torneo de Primera Nacional.

Este encuentro se jugará en el estadio entrerriano Presbítero Grella, con el arbitraje de Juan Nebietti.

El once millonario, a cargo del técnico Fernando "Teté" Quiroz, saldría a la cancha con los mismos que le ganaron a Colegiales en el debut.

De esta manera se presentaría hoy en Paraná con Joaquín Papaleo, Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi y Jonás Aguirre; Nicolás Contín y Lautaro Gordillo.

Una buena noticia es la vuelta a las prácticas del defensor Adolfo Tallura.

Cabe destacar que en la primera fecha, el albo le ganó 2 a 1 a Colegiales, mientras que Patronato igualó de visitante ante San Martín de Tucumán 0 a 0, en un partido que se suspendió a los 89 minutos por un desperfecto eléctrico. Después, el tribunal de la AFA sentenció el resultado.

Pero lo cierto es que la fecha 2 de la Primera Nacional 2026 se pondrá en marcha este sábado, en la que será una jornada más que intensa que contará con 10 partidos.

La segunda fecha completa

Hoy, a las 17:

Acassuso – Racing de Cba

Nueva Chicago – Tristán Suárez

Almagro – San Martín (Tuc.)

A las 19:

Ferro – San Miguel

Dpvo, Madryn – Dpvo. Morón

A las 20:

San Martín (SJ) – Güemes (S. del Est.)

Dpvo Maipú – A.Rafaela

Patronato – Gimnasia y Tiro

Quilmes – Midland

A las 21:

Chaco For Ever – San Telmo



Mañana a las 17

Def.de Belgrano – Godoy Cruz

Chacarita – Gimnasia (J)

Almte. Brown – All Boys

Bolívar – Los Andes

A las 18:

Central Norte – Colón

A las 20:

Mitre (S. del Est.) – Estudiantes (Cas.)

Temperley – Agropecuario

Colegiales – Atlanta.