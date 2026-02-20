Gestiones para una Upateco en Metán

La Municipalidad de San José de Metán informó que avanzan las gestiones para que la localidad cuente con su primera sede de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (Upateco).

En la ciudad de Salta, el intendente Jose María Issa mantuvo una reunión de trabajo con el director de la institución, Carlos Morello, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, María José Bernis, con el objetivo de consolidar la llegada de esta propuesta educativa a San José de Metán.

"Este importante avance es posible gracias a la visión federal del gobernador Gustavo Sáenz, que impulsa el acceso a la educación superior pública y de calidad en todo el territorio provincial", dijo Issa.

Entre las propuestas en desarrollo se encuentra la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas Apícolas, vinculada al perfil productivo regional, además de nuevas carreras que llegarán durante el período 2026–2027, ampliando las oportunidades de formación y empleo para los metanenses.

"Este paso histórico acerca educación, progreso y futuro a nuestra comunidad", destacó el jefe comunal.

Certificados

En Metán se realizó la entrega de certificados a vecinos que finalizaron con éxito distintas capacitaciones dictadas a través de Upateco, fortaleciendo sus oportunidades de formación y empleo.

Se certificó a los alumnos que completaron los cursos de nivelación en instalaciones sanitarias y red de agua, manejo de paquetería office y herramientas Excel.

Estas instancias de formación brindan conocimientos prácticos y herramientas concretas para mejorar la inserción laboral y potenciar el desarrollo personal.

La entrega de certificados estuvo encabezada por el intendente José María Issa, junto al jefe de Gabinete Mauricio Abregú; el secretario de Control de Obras y Servicios Públicos Héctor Varela; y el director de Inversión y Empleo Luis "Luccino" Cari Biasutti y la directora de Cultura, Adriana Cazón.

"Seguimos apostando a la capacitación como motor de crecimiento, convencidos de que el esfuerzo, el aprendizaje y el trabajo abren caminos y generan nuevas oportunidades para los metanenses", destacaron desde la Municipalidad de Metán.