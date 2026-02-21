Guerra por aranceles: La Corte de EEUU los anuló y Trump le retrucó

El presidente de EEUU, Donald Trump, condenó duramente ayer el fallo "terrible" del Supremo que invalida los aranceles "recíprocos" y de otra índole que impuso bajo poderes de emergencia, un duro revés a su agenda política y económica, y anunció que impondrá un nuevo gravamen global del 10 % bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

"El fallo del Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante", dijo Trump después de que la alta corte decidiera con una clara mayoría de 6-3 que el Gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Trump consideró que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros" y aseguró que los países que "han estado estafando" a EEUU "durante años están eufóricos" tras el dictamen, que podría significar el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

Por otro lado, agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los nueve que componen el Supremo, por apoyarlo y afirmó que "al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra".

Sin autorización

La mayoría del Supremo señaló que el uso de la IEEPA, pilar de la guerra comercial de Trump, supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal consideró que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

En su comparecencia improvisada desde la Casa Blanca, Trump, sin embargo, insistió en que no tiene por qué trabajar con los legisladores para imponer gravámenes a los socios comerciales de la mayor economía del mundo.

"Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido", zanjó en un claro intento por seguir imponiendo el poder Ejecutivo al Legislativo y al Judicial.