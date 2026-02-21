La CGT judicializará la ley de reforma laboral

El cotitular de la CGT Jorge Sola confirmó ayer que la central obrera avanzará con una estrategia judicial para intentar frenar la ley de reforma laboral, luego de que el proyecto recibiera media sanción en Diputados y se encamine a ser debatido de nuevo por el Senado.

"Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional", adelantó el titular del Sindicato del Seguro en declaraciones radiales.

Al respecto, explicó que se está "avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular" e insistió en que la iniciativa "tiene tintes inconstitucionales de manera general y particular".

Tras haber realizado el jueves el cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, la CGT da por descontado que el Senado avanzará con la sanción definitiva en los próximos días, por lo que comenzó a preparar los planteos que harán ante los tribunales.

Ante esto, el miembro del triunvirato de la CGT dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, aunque aclaró que todavía no está resuelta la modalidad.

Legisladores y gobernadores

En la misma línea se pronunció el también secretario general, Cristian Jerónimo, quien cuestionó a los legisladores que facilitaron el quórum para el debate.

"Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores", señaló en referencia a dirigentes peronistas.

Al igual que Sola, Jerónimo afirmó que el conflicto seguirá en el plano judicial, al indicar que "nos queda otra instancia. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la Justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional".

La CGT evalúa nuevas medidas de acción para la próxima semana, cuando el Senado trate la reforma laboral que ya tiene media sanción de Diputados y que de aprobarla la convertirá en ley.

Luego siguió con las críticas y aludió a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán: Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta, cuyos legisladores votaron a favor de la reforma o facilitaron el quórum.

"Tucumán, Catamarca, Salta mismo. Lo juzgará el tiempo y sabrán ellos por qué han traicionado a todos los trabajadores y trabajadoras de esta manera", dijo el jefe del sindicato del vidrio.

Puntos conflictivos

Para la CGT, hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis que protege el derecho del trabajo y el de no regresividad de los derechos sociales, según explicó Sola durante la semana en una entrevista con Infobae.

Entre los aspectos más regresivos del proyecto, mencionó la derogación de la ley de teletrabajo, ausencia de la tecnología y la robótica en la ley, la reducción de indemnizaciones, entre otros.