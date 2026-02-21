PUBLICIDAD

Policiales

Mató a golpes a un automovilista

En un video quedó filmado el motoquero cuando ataca.
Sabado, 21 de febrero de 2026 00:28
Momento en que arranca la discusión. Captura de video
Un hombre murió y otro resultó detenido tras una brutal pelea de tránsito en la localidad bonaerense de Berazategui, el momento quedó registrado y el video fue publicado en redes sociales.

El hecho tuvo lugar en el cruce de la avenida Dardo Luis Agote y 366, Berazategui, cuando vecinos registraron una pelea de tránsito entre el conductor de un auto y un motociclista.

Conforme al relato de testigos, todo comenzó con una discusión verbal, hasta que el conductor del vehículo agarró un palo y comenzó a agredir al motociclista.

Sin embargo, el joven, identificado como Agustin Carrozo Perrone, se defendió y comenzó a atacar con golpes de puño a Dario Lau en el piso. El video que dio vueltas por redes sociales muestra que la discusión que tuvieron fue muy fuerte y luego termina en la pérdida de una vida.

Se constató que la víctima recibió dos golpes en la cabeza que provocaron su muerte en el lugar, pese a que recibió asistencia médica.

Respecto al joven, fue aprehendido y acusado del delito de homicidio. Medios locales indican que se aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causales del deceso.

 

