En distintos barrios de San José de Metán una de las mayores preocupaciones de los vecinos que existe actualmente es la venta y el consumo de estupefacientes y los hechos delictivos derivados de esa grave problemática que continúa en aumento.

“Para que la maldita droga deje de destruir la vida de tantas personas tenemos que comprometernos entre todos, cada uno desde su lugar. Pero es muy difícil trabajar en la rehabilitación si hay tanta droga por todos lados, no solo en los barrios, sino en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar”, dijo la profesora Carla Romeri, quien dirige un Centro de Escucha, Apoyo y Tratamiento de Adiciones, en un mensaje a la comunidad a través de su red social Facebook.



“Hay demasiada droga en Metán y esa es una triste realidad. Hay que denunciar, ya no podemos seguir mirando para otro lado. Si todos trabajamos unidos como comunidad se puede. Los que amamos a nuestros niños y jóvenes somos más, los que queremos vivir en un lugar digno para nuestros hijos somos más. Aquí nos salvamos todos juntos tirando para el mismo lado o nos hundimos todos”, destacó Romeri, quien difundió la página www.denunciasweb.gob.ar en la que se puede denunciar de manera anónima la venta de drogas.

En Metán hay padres que salieron a pedir ayuda públicamente para intentar salvar la vida de sus hijos y hasta llegaron a denunciarlos porque sufren las consecuencias del consumo problemático de estupefacientes. “Estoy viviendo un verdadero calvario con mi hijo, una situación terrible. Ya hicimos denuncias con una de mis hijas, fuimos a tribunales pero nadie nos ayuda. Nos amenaza a nosotros de muerte y le tenemos miedo porque salta la tela del frente o entra por el fondo. No es vida por lo que estamos pasando porque él está perdido en las drogas”, dijo Mariana Pastrana, la madre de un joven de 26 años, que reside en el barrio Diógenes Zapata, ubicado al norte de la localidad.

Lo cierto es que vecinos de distintos barrios vienen advirtiendo que existen muchas bocas de expendio de estupefacientes en distintos barrios de Metán y que jóvenes consumen drogas a plena luz del día y hasta amanecen tirados en las calles y veredas. La problemática se agrava porque muchos salen a robar cualquier elemento de valor para obtener dinero y comprar pasta base de cocaína.

Procedimientos y prisión domiciliaria



Los procedimientos que viene haciendo la Policía de la provincia también dan cuenta de la problemática que se vive en la localidad del sur provincial.

El martes pasado personal de Drogas Peligrosas de Metán allanó dos domicilios en una causa por infracción a la Ley 23737 de comercialización de estupefacientes, por el funcionamiento de bocas de expendio. Las medidas judiciales fueron realizadas en viviendas ubicadas en los barrios Virgen del Valle y Los Laureles. Como resultado se logró la detención de dos mujeres y un hombre mayor de edad, quienes son familiares, y el secuestro de trozos de pasta de base cocaína con una capacidad de fraccionamiento de más de 1000 dosis.

CON PRISIÓN DOMICILIARIA

Otro de los inconvenientes es que muchos de los que se dedican a la venta de estupefacientes en Metán luego de sus detenciones fueron liberados o terminaron con prisión domiciliaria por disposición de la Justicia y continuaron comercializando drogas.

En diciembre pasado efectivos de la división Investigación Narcocriminal de Metán detuvieron a un motociclista en Lumbreras, que había violado su prisión domiciliaria, y transportaba 250 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

El acusado tiene 38 años y es metanense. Según pudo saberse se dirigía hacia esa localidad, cabecera del departamento, donde iba a comercializar más de 2.000 dosis de ese estupefaciente.

Los investigadores venían siguiendo el accionar del dealer y lo sorprendieron cuando transitaba por la zona de Lumbreras. Al requisarlo descubrieron que llevaba oculta la droga.

Las dos mujeres detenidas por drogas en el último procedimiento ya tenían condena por la venta de estupefacientes.