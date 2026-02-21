Entre velocímetros y carreras: Camila Zabala, la joven que chocó y mató al padre de una nena de 10 años

Camila Zabala, la joven de 20 años que chocó y mató a un hombre de 35, padre de una nena de 10 años, continúa detenida en la provincia de Córdoba mientras avanza la causa en su contra, en este contexto, se dieron a conocer imágenes en sus redes sociales que la muestran entre carreras de autos y velocímetros.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero en la ciudad de Río Cuarto, cuando la acusada conducía un Volkswagen Golf, ebria, y colisionó contra la motocicleta en la que se desplazaba Cristian Martín Alanís, que murió en el acto como consecuencia del impacto.

Como si fuera poco, la conductora arrastró a Alanís en su rodado por 300 metros,recién a esa distancia, se detuvo. Ante la llegada de los efectivos, Zabala fue sometida al test de alcoholemia que dio positivo y la causa fue caratulada como homicidio culposo agravado.

En paralelo a la investigación judicial, trascendió el contenido de su cuenta de Instagram, donde Zabala compartía publicaciones vinculadas al mundo automotor, tales como carreras y velocímetros a alta velocidad.

Entre imágenes y videos de autos deportivos, referencias a encuentros y exhibiciones, los posteos muestran una presencia habitual en entornos asociados a la cultura “fierrera”, que ahora se vio afectada por los comentarios de quienes la señalan.

Por su parte, Ayelén Canonero, la madre de la hija de Alanís, lleva adelante su duelo en redes sociales con publicaciones de la causa, del momento del impacto y una dedicatoria a la acusada: “Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que una mamá es capaz cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”.