Deportes

Luego de su gran pretemporada, Colapinto ya palpita el campeonato de Fórmula 1

El argentino se ilusiona con tener un buen 2026 con la escudería francesa Alpine.
Sabado, 21 de febrero de 2026 18:12
El piloto argentino Franco Colapinto realizó un posteo en sus redes sociales luego de la gran pretemporada que tuvo y palpitó el inicio del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, publicó una serie de imágenes con el siguiente mensaje: “Ya me sentí como local después de dos semanas de ‘caloret’ en Bahréin. Positivos últimos días de test, todavía mucho por mejorar… Enfocados en Melbourne".

El argentino, que disputará su tercera temporada en la Fórmula 1 aunque por primera vez lo hará el campeonato completo (en 2024 participó en 9 Grandes Premios y en 2025 en otros 18), tuvo una gran pretemporada, en la que consiguió muy buenos resultados y pudo dar una enorme cantidad de vueltas para ganar confianza a bordo de su Alpine A526.

La nueva temporada de la Fórmula 1 iniciará a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que será en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.

