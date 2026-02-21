VIDEO. Gimnasia y Tiro pisa fuerte en la Primera Nacional: le ganó 2 a 1 a Patronato y es puntero

Gimnasia y Tiro consiguió esta noche una gran victoria como visitante: derrotó por 2 a 1 a Patronato, en Paraná, por la segunda fecha de la Primera Nacional, y quedó como líder de la zona B.

Luego de su debut con triunfo sobre Colegiales, el equipo dirigido por Teté Quiróz jugó por primera vez en este torneo fuera de Salta y lo hizo con una destacada actuación.

El albo se puso en ventaja con un gol de cabeza de Lautaro Gordillo (tercero en el campeonato), a los 30 minutos de la primera etapa. El patrón consiguió la igualdad a los 30 del segundo tiempo a través de Franco Soldano, pero el empate le duró muy poco: Jonás Aguirre la clavó al lado del palo minutos después.

El encuentro en la capital entrerriana comenzó favorable al local, equipo que intentó poner condiciones en la mitad de la cancha, pero sin profundidad en sus ataques.

El trámite se fue haciendo de ida y vuelta, Nicolás Rinaldi acusó un empujón en el área pero no le dieron nada, y en la siguiente le anularon un gol a Pereyra -para Patronato- por posición adelantada.

El patrón estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Pereyra que dio en la parte posterior del arco de Papaleo, tras una gran asistencia y centro de Barinaga.

Gimnasia no se quedó a astrás y un remate de Rojas, que fue interceptado a tiempo, llevó peligro en el área del equipo local.

El albo se envalentonó y abrió el marcador a los 30, con un buen cabezazo de Lautaro Gordillo, tras un centro preciso de Rinaldi.

Patronato tuvo la jugada del empate con un potente remate de Barinaga que se fue muy cerca del palo derecho del arquero millonario.

En el complemento, Gimnasia afianzó sus líneas e Ivo Cháves, que llegó por sorpresa hasta el área rival, sacó un buen remate que el arquero Alan Sosa sacó con los puños. Antes, le sacaron un gol en la línea a Gordllo.

La mala del albo fue la lesión de Rinaldi, que tuvo que ser reemplazado. Junto a él se retiró el goleador. Con los ingresos de Banega y Sivetti, el equipo de Teté Quiróz apostó a las salidas rápidas de contragolpe.

Patronato consiguió la igualdad a través de Franco Soldano, el ex-Boca y Unión de Santa Fe, quien se encontró con el balón en el área chica y definió sin problemas.

El festejo de la igualdad le duró muy poco al local, ya que Gimnasia se volcó nuevamente al ataque, Lautaro Montoya mandó un centro a la altura de la medialuna del área, donde apareció Jonás Aguirre para volver a poner al albo arriba en el marcador, con un buen remate rasante y esquinado.

Patronato se pierdó la posibilidad del empate ya con el tiempo cumplido, tras una arremetida del ingresado Hernán Rivero, cuyo cabezazo quedó en las manos del arquero Papaleo.

Gimnasia y Tiro consiguió así su segunda victoria consecutiva, en base a una sólida propuesta en casi todas sus líneas, lo que lo ubica como líder en la zona B en este arranque de campeonato.

En la próxima fecha, el albo será local de Almagro, el próximo viernes, en el Gigante del Norte.

