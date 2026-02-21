PUBLICIDAD

20°
21 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
procedimientos policiales
Boxeo
El cierre de Fate
Juventud Antoniana
Lucha contra el narcotráfico
Súper Rugby Américas
Primera Nacional
Gran Hermano
Controladores aéreos
debate por la reforma laboral
Deportes

La victoria de Tarucas, bajo el análisis de los protagonistas salteños

Tomás Elizalde y Franco Marinii valoraron la gran victoria de la franquicia tucumana sobre Selknam de Chile (41-13) en el inicio del Súper Rugby Américas.
Sabado, 21 de febrero de 2026 21:08
Foto: Pablo Oriz
Tarucas dio un golpe de autoridad en la primera fecha del Súper Rugby Américas al imponerse con claridad por 41 a 13 frente a Selknam de Chile, en un encuentro que fue intenso desde el arranque y que terminó desatando el festejo del público. Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el salteño Tomás Elizalde, quien además dejó sus sensaciones tras un partido que lo tuvo como pieza clave.

"Fue durísimo en un principio", reconoció Elizalde apenas finalizado el encuentro. El fullback destacó que el equipo estaba preparado para un trámite exigente: "Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser muy intenso. Creo que lo fue, pero estuvimos muy a la altura".

El jugador resaltó especialmente la intensidad sostenida durante todo el partido como una de las claves del triunfo. "Durante los 80 minutos no bajamos ni un segundo la revolución y eso dio fruto. Y acá está: nos están aplaudiendo, estamos todos felices. Era lo que queríamos", expresó, todavía con la adrenalina del festejo.

Elizalde también llevó tranquilidad luego de la molestia física que había encendido una luz de alerta en la semana previa. "Era una boludez, como había dicho", comentó, quitándole dramatismo a la lesión y dejando en claro que pudo rendir sin inconvenientes.

Consultado sobre su llegada a Tarucas, tras haber pasado por seleccionados y luego de su etapa en el club, fue claro al explicar los motivos de su decisión. "Me convenció Álvaro Galindo (head coach de Tarucas), de la mano de los chicos del club. Creo que fue una decisión acertada. No me quería arrepentir y creo que no me estoy arrepintiendo, lo estoy viviendo al máximo", afirmó el jugador formado en Tigres. Sus palabras reflejan no solo satisfacción personal, sino también compromiso con el proyecto.

Por su parte, el salteño Franco Marini (otro jugador surgido de la cantera de Tigres) también valoró la magnitud del triunfo ante un rival siempre competitivo. "Fue un partido duro, lindo. Los chilenos juegan bien, son duros en lo físico, tienen un punto de encuentro muy bueno. Estamos contentos de ganar", analizó.

Pensando en lo que viene, Marini aseguró que terminó en buenas condiciones físicas: "Muy bien, todo en su lugar", y ya puso la mente en el próximo desafío: "Pensando en Uruguay, que se viene, que vamos para allá".

Con una actuación sólida y un marcador contundente, Tarucas dejó en claro que quiere ser protagonista en el Super Rugby Américas. Y con varios salteños en el equipo, convencidos de su elección y disfrutando el presente, el equipo ilusiona a su gente con seguir escribiendo páginas importantes en el torneo.

