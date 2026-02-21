Adam Bareiro, la gran promesa xeneize, jugaría en nuestra provincia

Con la mente puesta en lo que será el partido del martes, por la Copa Argentina en nuestra provincia ante Gimnasia de Chivilcoy, Boca tuvo este sábado otra jornada matutina de entrenamientos, cuya mayor novedad fue la presencia de Adam Bareiro, flamante incorporación del equipo.

El delantero paraguayo -quien estuvo presente en el empate sin goles ante Racing el viernes en La Bombonera-, llegó temprano al predio de Ezeiza y realizó tareas junto a sus nuevos compañeros. En tanto, desde las redes sociales, el xeneize le dio la bienvenida oficial al atacante, junto a la primera foto suya con la indumentaria de la institución.

Ahora bien, a priori, y dada la cercanía con el partido ante Racing, la idea del entrenador es presentar un equipo con mayoría de suplentes e incluso con la posibilidad de que Bareiro sume sus primeros minutos con el Xeneize. Así, jugadores como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y hasta Malcom Braida podrían sumar minutos.

De esta manera, a la espera de mayores definiciones, el posible once de Boca en Salta, sería: Brey o Marchesín; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Aranda, Milton Delgado, Belmonte, Zufiaurre o Gelini; Ángel Romero y Merentiel o Bareiro.