Tolar Grande despide el Carnaval Andino 2026 con comparsas y un gran baile popular

Tolar Grande será este sábado el epicentro de los últimos festejos del Carnaval Andino 2026 en la Puna salteña. Desde las 16, la localidad vivirá una jornada cargada de música, color y tradición, organizada por la Comisión Carnavalera con el apoyo del municipio local.

Las actividades se iniciarán con el tradicional encuentro de comparsas provenientes de distintas localidades del departamento Los Andes. Luego, todos los participantes protagonizarán un desfile por las calles del pueblo, en un recorrido que reunirá a vecinos y visitantes.

Como cierre, se realizará un gran baile popular con entrada libre y gratuita. Sobre el escenario se presentarán César y su Grupo Felicidad, Sentimiento Tropical y otros artistas invitados, en una propuesta que marcará el final de las celebraciones carnestolendas en la región.