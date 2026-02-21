Los gremios docentes llamaron a un paro nacional para el 2 de marzo: peligra el inicio de clases

El gremio nacional CTERA convocó a un paro nacional para el próximo 2 de marzo como parte de un plan de acción para reclamar por aumento salarial y que se respete la Paritaria Nacional Docente.

En ese sentido, los gremios incluyen un plan de acción en donde habrá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

Tras convocar a un congreso extraordinario, el gremio que lidera Sonia Alesso adoptó la decisión para reclamar por mejora salarial, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

CTERA rechazó que rechaza "toda reforma laboral regresiva y el avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación".

A su vez, desde los sindicatos docentes nucleados en la CGT también encendieron la alarma. La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron que "corre riesgo el inicio de clases" si el Gobierno no convoca de manera urgente a la negociación salarial y señalaron que el conflicto podría profundizarse.

UDA y CEA advirtieron que "se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional", lo que "genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas".