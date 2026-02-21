Después de 30 años, cierra la histórica fábrica cordobesa de alfajores La Paila: “Un nudo en la garganta”

La histórica fábrica cordobesa de dulces y alfajores artesanales La Paila anunció su cierre tras más de 30 años de actividad. Mediante un sentido comunicado en sus redes sociales dio a conocer la noticia.

“Hoy nos toca dar una noticia que jamás hubiéramos querido dar. Frente al complejo panorama que atraviesa la economía de nuestro país y los constantes cambios que dificultan enormemente poder trabajar con un horizonte claro, hemos tomado la difícil decisión de cerrar esta hermosa empresa que comenzó hace 30 años”, reza el inicio del mensaje

Y agrega: “Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, hace cada vez más difícil sostener un proyecto en el tiempo”.

A modo de conclusión, el comunicado añade: “Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dado todo. Nos llevamos el cariño de cada cliente, cada charla y cada momento compartido, que quedarán siempre en nuestra historia. ¡Gracias de corazón por haber sido parte de este camino!“.

A su vez, comunicaron que la fábrica seguirá abierta hasta el sábado 28 de febrero. “Queremos informar que estamos abiertos a la posibilidad de que alguien continúe con la marca y su cartera de clientes, con el deseo de que todo lo construido durante estos 30 años pueda tener continuidad”, aclararon.