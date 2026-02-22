Qué vacunas deben aplicarse los niños al ingreso escolar

En marzo comenzarán las clases en la provincia de Salta, y es por ello que, el Ministerio de Salud Pública recuerda a la familia la importancia de controlar el carnet de vacunación de los niños, ya que hay vacunas que deben ser reforzadas para proteger el sistema inmunológico contra las enfermedades.

Durante el ingreso a la escuela Primaria, los niños que cumplan 5 años entre enero y diciembre de este año, deben recibir el refuerzo de las siguientes vacunas, según lo estipulado por el Calendario Nacional de Vacunación:

Poliomielitis

La poliomielitis es una enfermedad causada por el virus polio y afecta principalmente al sistema nervioso central. Por lo general se da en lactantes y niños menores de 5 años. Los síntomas pueden comenzar con dolor de garganta y fiebre. Algunas personas pueden sentir dolor en el cuello, en la espalda o en las piernas.

Triple Viral SRP

La inoculación de esta vacuna protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. El sarampión es una infección infantil causada por un virus y de fácil propagación por el aire mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar. Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel.

La parotiditis, comúnmente conocida como paperas, es una infección viral que afecta a las glándulas parótidas. Se contagia mediante la saliva infectada y los síntomas más comunes son inflamación y dolor en las glándulas salivales, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito.

Triple Bacteriana Celular DTP

La inmunización con este material biológico protege a la persona de la difteria, tétanos y tos convulsa.