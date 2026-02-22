Trump anuncia que subirá el nuevo arancel global a 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que subirá a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que la Corte Suprema fallara en contra de su política de gravámenes.

Así lo anuncio el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

Repercusiones

El Gobierno de la India declaró ayer que está estudiando las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de EEUU que invalida los aranceles impuestos por la administración Trump así como el anuncio del mandatario de un arancel del 15%, sumándose a la cautela que recorre las principales capitales de Asia.

"La Administración de EEUU ha anunciado algunos pasos. Estamos estudiando todos estos desarrollos y sus implicaciones", señaló el Ministerio de Comercio e Industria indio en un comunicado.

Varios países y regiones de Asia tomaron una postura similar a la de la India. Tokio descarta que la invalidación de los gravámenes afecte a inversiones pactadas previamente -de acuerdo con el diario económico Nikkei-, mientras Taiwán y Hong Kong prevén un efecto "limitado" del nuevo arancel global, y China no se ha pronunciado por el momento.

El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, señaló ayer que pese al fallo de la Corte, la incertidumbre se va a mantener a medio plazo.

"Pese a la sentencia sigue habiendo aranceles específicos en sectores centrales como el automóvil y el acero. Y Trump ya ha anunciado nuevos aranceles. Por ello la incertidumbre sigue siendo grande", dijo al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.

En tanto, el Gobierno de Francia confirmó que trabaja en estrecho contacto con la Comisión Europea y con los otros países de la Unión Europea (UE) para evaluar las consecuencias del nuevo escenario que se abre tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles y la réplica de Trump.