La Tablada y Los Leoncitos, los grandes ganadores del Goga Gómez

La lluvia dio tregua y dejó que el Goga Gómez 2026 de hockey complete su fiesta este domingo con la consagración de los campeones en las competencias de damas y caballeros. Entre las mujeres se consagró La Tablada de Córdoba al vencer por 1 a 0 a Las Leoncitas, mientras que varones el título fue para Los Leoncitos al derrotar a Popeye A por 3 a 2 en una emocionante definición.

La 25ª edición del Goga Gómez reunió a equipos de alto nivel como La Tablada y Tala, ambos de Córdoba. De Tucumán llegaron cinco equipos, mientras que el hockey salteño tuvo sus mejores representantes en ambas ramas y algunos llegaron a subirse al podio.

Foto: Pablo Oriz

Desde Brasil llegó Germania para jugar en el cuadro de caballeros, pero la participación de los seleccionados argentinos Sub-19 le brindó mayor jerarquía al tradicional certamen que recuerda a una de las fundadoras de Popeye, club organizador.

Foto: Pablo Oriz

La Tablada se instaló en la final femenina tras vencer a Popeye A en semifinales, mientras que Las Leoncitas dejaron en el camino a Universitario RC Verde. En el partido por el tercer puesto, las espinacas derrotaron a las chicas del Huaico.

Foto: Pablo Oriz

El conjunto cordobés encontró el gol que le valió el título a treinta segundos para el final del tiempo reglamentario. En los pocos segundos que quedaban en el reloj, Las Leoncitas hicieron de todo para llegar a la igualdad, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Cabe destacar que en el seleccionado juvenil jugó Mercedes González Firpo, jugadora de Popeye.

Foto: Pablo Oriz

En tanto, la final de caballeros también tuvo más emociones. Popeye A llegó a estar arriba en el marcador, sin embargo los juveniles albicelestes dieron vuelta el marcador para completar un certamen perfecto que coronaron con el trofeo mayor del Goga Gómez. En Los Leoncitos jugaron los salteños Juan Cruz Isola y Felipe Vilte, también valores surgidos en la inagotable cantera de Popeye.

El Goga Gómez ya dejó atrás una nueva edición, un poco afectada por la lluvia de los últimos días, pero con la pasión por el hockey a flor de piel y con ganas de que la bocha siga rodando.

Los premios individuales

La organización del Goga Gómez entregó premios individuales a algunos de los jugadores más destacados del certamen de hockey. En el caso de los arqueros fueron premiados Julia Cignetti y Agustín Benar; entre los goleadores fueron distinguidos Federico Gómez y Martín Fernández, ambos con 5 tantos en caballeros, mientras que en damas fueron premiadas Aién Moreno, Guillermina Causarano y Mariana Gea, también con 5 goles.

Las posiciones finales

Damas

1º La Tablada (C)

2º Las Leoncitas

3º Popeye A

4º Univ. RC Verde

5º Tugres RC

6º Gimnasia y Tiro

7º Tala (C)

8º Nat. y Gimnasia (T)

9º Jockey Club (S)

10º Asociación Salteña

11º Univ. RC Blanco

12º Popeye B

13º Universitario (T)

14º San Martín (T)

15º Tucumán Rugby

16º Jockey Club (T)

Caballeros

1º Los Leoncitos

2º Popeye A

3º San Martín (T)

4º Gimnasia y Tiro

5º Cachorros

6º Social La Rioja

7º Germania (Brasil)

8º Jockey Club (S)

9º Popeye B