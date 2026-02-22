PUBLICIDAD

México
Boca en Salta
Primera Nacional
Temporal en El Galpón
Temporal en El Galpón
Torneo Apertura
Temporal en Salta
hockey
asesinan a El Mencho
Atletismo
Deportes

La Tablada y Los Leoncitos, los grandes ganadores del Goga Gómez

El equipo cordobés se coronó en damas al vencer de manera agónica a Las Leoncitas por 1 a 0, mientras que el seleccionado juvenill superó 3 a 2 a Popeye A en la final de caballeros.
Domingo, 22 de febrero de 2026 20:18
Foto: Pablo Oriz
La lluvia dio tregua y dejó que el Goga Gómez 2026 de hockey complete su fiesta este domingo con la consagración de los campeones en las competencias de damas y caballeros. Entre las mujeres se consagró La Tablada de Córdoba al vencer por 1 a 0 a Las Leoncitas, mientras que varones el título fue para Los Leoncitos al derrotar a Popeye A por 3 a 2 en una emocionante definición.

La 25ª edición del Goga Gómez reunió a equipos de alto nivel como La Tablada y Tala, ambos de Córdoba. De Tucumán llegaron cinco equipos, mientras que el hockey salteño tuvo sus mejores representantes en ambas ramas y algunos llegaron a subirse al podio.

Foto: Pablo Oriz

Desde Brasil llegó Germania para jugar en el cuadro de caballeros, pero la participación de los seleccionados argentinos Sub-19 le brindó mayor jerarquía al tradicional certamen que recuerda a una de las fundadoras de Popeye, club organizador.

Foto: Pablo Oriz

La Tablada se instaló en la final femenina tras vencer a Popeye A en semifinales, mientras que Las Leoncitas dejaron en el camino a Universitario RC Verde. En el partido por el tercer puesto, las espinacas derrotaron a las chicas del Huaico.

Foto: Pablo Oriz

El conjunto cordobés encontró el gol que le valió el título a treinta segundos para el final del tiempo reglamentario. En los pocos segundos que quedaban en el reloj, Las Leoncitas hicieron de todo para llegar a la igualdad, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Cabe destacar que en el seleccionado juvenil jugó Mercedes González Firpo, jugadora de Popeye.

Foto: Pablo Oriz

En tanto, la final de caballeros también tuvo más emociones. Popeye A llegó a estar arriba en el marcador, sin embargo los juveniles albicelestes dieron vuelta el marcador para completar un certamen perfecto que coronaron con el trofeo mayor del Goga Gómez. En Los Leoncitos jugaron los salteños Juan Cruz Isola y Felipe Vilte, también valores surgidos en la inagotable cantera de Popeye.

El Goga Gómez ya dejó atrás una nueva edición, un poco afectada por la lluvia de los últimos días, pero con la pasión por el hockey a flor de piel y con ganas de que la bocha siga rodando.

Los premios individuales

La organización del Goga Gómez entregó premios individuales a algunos de los jugadores más destacados del certamen de hockey. En el caso de los arqueros fueron premiados Julia Cignetti y Agustín Benar; entre los goleadores fueron distinguidos Federico Gómez y Martín Fernández, ambos con 5 tantos en caballeros, mientras que en damas fueron premiadas Aién Moreno, Guillermina Causarano y Mariana Gea, también con 5 goles.

Las posiciones finales

Damas

1º    La Tablada (C)

2º    Las Leoncitas

3º    Popeye A

4º    Univ. RC Verde

5º    Tugres RC

6º    Gimnasia y Tiro

7º    Tala (C)

8º    Nat. y Gimnasia (T)

9º    Jockey Club (S)

10º    Asociación Salteña

11º    Univ. RC Blanco

12º    Popeye B

13º    Universitario (T)

14º    San Martín (T)

15º    Tucumán Rugby

16º    Jockey Club (T)

Caballeros

1º    Los Leoncitos

2º    Popeye A

3º    San Martín (T)

4º    Gimnasia y Tiro

5º    Cachorros

6º    Social La Rioja

7º    Germania (Brasil)

8º    Jockey Club (S)

9º    Popeye B

Temas de la nota

