Matías Reynaga ganó en EEUU y estableció un nuevo récord en el atletismo argentino

El fondista salteño Matías Reynaga (Rosario de la Frontera) volvió a destacarse en el circuito universitario de los Estados Unidos y dejó su huella en la historia del atletismo argentino.

El pasado sábado, en el marco del USC Invite disputado en el complejo cubierto Sheila & Morris Cregger de Columbia, Carolina del Sur, el representante de la Universidad de Georgia se impuso en la prueba de la milla con un tiempo de 4m00s24, estableciendo un nuevo récord nacional argentino en pista cubierta (indoor).

Reynaga, estudiante de posgrado transferido e integrante del equipo de atletismo de los Bulldogs, no solo se quedó con la victoria en una de las competencias más exigentes del calendario bajo techo, sino que además reescribió la marca histórica del programa de Georgia en la milla indoor. Su registro mejoró el récord escolar vigente y lo dejó al borde de la emblemática barrera de los cuatro minutos.

La actuación tuvo un valor agregado para el atletismo argentino. Con sus 4m00s24, el salteño superó el récord nacional bajo techo que estaba en poder de Pedro Cáceres desde hacía más de cuatro décadas. El 1 de febrero de 1986, en Bloomington, Cáceres había establecido una marca de 4m04s97, que permaneció inalterable durante 40 años hasta la consagración de Reynaga en Carolina del Sur.

La carrera en Columbia tuvo además un dominio claro de la Universidad de Georgia. Detrás de Reynaga finalizó su compañero Ryan Olree, quien cruzó la meta en 4m01s59. El registro significó la mejor marca personal para Olree y también superó el anterior récord escolar, por lo que pasó a ocupar el segundo lugar en la historia del programa en pista cubierta.

Con este resultado, el equipo de atletismo de Georgia cerró la temporada regular bajo techo con un balance altamente positivo y con nuevas marcas históricas en su haber. Para Reynaga, el triunfo representa una consolidación en el alto nivel competitivo del sistema universitario estadounidense y un salto de calidad en su proyección internacional.

Finalizada la etapa regular, los Bulldogs ya enfocan su preparación en la postemporada. El próximo desafío será el Campeonato de Atletismo Bajo Techo de la SEC, que se desarrollará del 26 al 28 de febrero en el R.A. "Murray" Fasken '38 Indoor Track Stadium, en Texas.

Mientras tanto, en Salta y en el atletismo argentino, el nombre de Matías Reynaga vuelve a ocupar un lugar central. Con una marca histórica y una victoria de peso en el circuito NCAA, el fondista reafirma su crecimiento y se posiciona como una de las principales referencias nacionales en pruebas de mediofondo.