En 2025 hubo menos homicidios, pero crece la violencia social

Salta cerró 2025 con 47 homicidios, lo que representa una reducción del 31 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 68 casos. El balance anual 2025 confirma además que seis de esos crímenes fueron femicidios, el número más bajo de los últimos seis años en la provincia, según las estadísticas oficiales.

La comparación histórica refuerza el dato: en 2023 hubo 63 homicidios, en 2022 fueron 53 y en 2024 ascendieron a 68. En el caso específico de femicidios, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta, registró 9 en 2024, 12 en 2023 y 11 en 2022, 2021 y 2020.

Sin embargo, la baja en los homicidios convive con un dato estructural: el 74% de los homicidios estuvo vinculado a situaciones de conflictividad social, donde las víctimas fueron asesinadas en contextos de grescas o conflictos familiares.

En cuanto a la modalidad de los asesinatos, el 53% se cometieron con armas blancas, el 21% con arma de fuego y el 15% a golpes. También se registraron casos de fallecimientos por ahorcamiento y por otros elementos.

Según el Ministerio de Seguridad de Salta, en 2025 la provincia registró un promedio de 1.000 intervenciones policiales por día, de las cuales el 80% se originaron en hechos de conflictividad social, situaciones que en muchos casos derivaron en hechos de violencia extrema.

Arma blanca

La violencia tiene rostro, pero también estadísticas. En apenas dos meses de 2025, casi 40 personas ingresaron al Hospital San Bernardo con heridas de arma blanca: 23 casos en los fines de semana de junio y 16 en julio.

Lo alarmante no es solo el número, sino la frecuencia: cada fin de semana, entre 2 y 7 personas resultaron heridas con cuchillos, navajas o armas similares.

Violencia intrafamiliar, peleas callejeras, disputas vecinales y enfrentamientos entre conocidos explican buena parte del mapa delictivo. "Hoy incluso una discusión menor puede terminar en hospitalización o muerte. Se perdió el respeto y la educación en derechos y deberes ciudadanos", sostuvieron fuentes de Seguridad.

"El consumo de alcohol y el uso de armas blancas son comunes, y muchas veces las grescas se dan entre conocidos o familiares", indicaron.

Femicidios

Durante 2025 se registraron seis femicidios caratulados provisoriamente, la cifra más baja de los últimos seis años, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta. El registro se da en un contexto de violencia de género persistente y con 11 años consecutivos de prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en Salta.

En cuanto al perfil de las víctimas de 2025, una tenía entre 18 y 29 años, tres entre 30 y 39 y dos eran mayores de 50. La mitad tenía entre uno y tres hijos. En el 50% de los casos el femicidio fue cometido con arma de fuego, en el 33,3% con arma blanca y en el 16,7% mediante arma de fuego combinada con medios combustibles. Cuatro de los crímenes ocurrieron en la vivienda y dos en la vía pública. En el 83,3% de los casos el agresor era la pareja y en el 16,7% la expareja.

La mayoría de los homicidios en Salta no responde a delitos planificados, sino a conflictos sociales e interpersonales que escalaron sin prevención ni contención previa.

En 2024 se habían registrado nueve femicidios. Ese año, el 44,4% se cometió con arma blanca, el 22,2% con fuerza física, el 22,2% con arma de fuego y el 11,1% por ahorcamiento. Cinco ocurrieron en viviendas y tres en la vía pública. En el 33,3% de los casos el agresor era la pareja y en el 22,2% no existía vínculo previo.

La directora del Observatorio, Pilar González Sastre, fue clara al analizar los números: "El femicidio es la violencia más extrema contra las mujeres. Pensar que seis mujeres murieron en manos de un varón en contextos de violencia sigue siendo alarmante", afirmó. Y advirtió que más del 50% de los casos de violencia no se denuncian, por lo que el impacto real puede ser mayor al que reflejan las estadísticas.

Una zona conflictiva

Mientras tanto, en los barrios más conflictivos del sudeste capitalino, como La Paz y Solidaridad —donde viven unas 300 mil personas y se registraron entre 7 y 10 desórdenes diarios durante 2025, la violencia social y la violencia de género conviven como parte de un entramado más profundo.

"El mayor problema es el consumo de pasta base que desencadena la peor violencia", coincidieron los vecinos de la zona sudeste.

Y reclamaron soluciones integrales: "La policía actúa en la consecuencia. La contención tiene que ser antes. No se resuelve con patrullajes ni cámaras. Se necesita un abordaje multidisciplinario con contención social, asistencia psicológica, educación y trabajo territorial real", señalaron.

Es importante señalar que durante 2025 el servicio de seguridad en la provincia se sistematizó mediante la incorporación de distintas herramientas informáticas del Sistema de Emergencias 911 y de la Unidad de Análisis Criminal. A partir del procesamiento de datos se logró conocer con mayor precisión el comportamiento delictivo por jurisdicción y las problemáticas sociales que generan la mayor cantidad de intervenciones policiales.

Asimismo, se analiza la demanda para identificar perfiles delictivos, planificar y auditar los servicios específicos. Con esta información se elaboran las políticas de seguridad en los distintos lugares que presentan diversos comportamientos.

El informe anual reafirma la importancia de contar con sistemas de gestión para el análisis criminal y la planificación estratégica como herramientas clave para la prevención del delito.