Dura derrota del Inter Miami en el inicio de la MLS: cayó 3 a 0 ante Los Angeles

El Inter Miami de Lionel Messi inició la defensa de su corona en la Major League Soccer (MLS) con una dura derrota por 3-0 ante Los Angeles FC, que tuvo como una de las figuras al coreano Son Heung-Min. Los goles los convirtieron el venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y Nathan Ordaz.

Además de Messi, Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti fueron los otros argentinos que Javier Mascherano puso desde el arranque en el BMO Stadium de Los Ángeles. En las primeras acciones del partido, el local tuvo una clara ocasión a los 8 minutos con el coreano Son Heung-Min, quien ejecutó al medio del arco donde se encontraba Dayne St Clair para enviar la pelota al tiro de esquina. Denis Bouanga también aprovechó su velocidad y tuvo sus situaciones con dos remates que se fueron desviados.

Por su parte, Inter Miami no pudo encontrar su juego asociado en los primeros 25 minutos, en los que tanto Messi como De Paul intentaron buscar la posición de Germán Berterame, pero sin riesgos para el arco defendido por Hugo Lloris.

A los 36 minutos llegó el primer tanto del partido. De Paul perdió la pelota en la mitad de cancha y el coreano Son se tomó el tiempo para habilitar al venezolano David Martínez, quien definió con sutileza con su pie izquierdo para anotar el 1-0 del equipo local. El atacante vinotinto pudo haber ampliado en el cierre de la etapa inicial pero su disparo pasó apenas al lado de del poste de St Clair.

En la última jugada, Messi tuvo el empate en sus pies luego de capturar un rebote en la medialuna del área. El capitán argentino se acomodó y remató con chanfle de zurda, buscando el ángulo superior derecho de Lloris, quien voló y respiró aliviado al ver a la pelota salir ligeramente desviada.

En el complemento, Inter tomó otra postura y comenzó a atacar al LAFC. Otra vez Messi fue el protagonista de la llegada de las Garzas al área rival en el minuto 49, con una volea que se fue cerca y segundos después fue Mateo Silvetti quien remató con fuerzas a las manos de Lloris.

A los 63 minutos volvió a llegar el equipo visitante con una jugada colectiva que derivó en un centro desde la derecha del recién ingresado Facundo Mura para Germán Berterame, quien cabeceó en el área sin la puntería necesaria para marcar el empate.

Diez minutos después, en un contragolpe que se inició con un pase largo de Timothy Tillman, el gabonés Bouanaga le ganó en velocidad al arquero Dayne St Clair, quien había quedado como último hombre, y definió con el arco vacío para el 2-0 de Los Angeles FC. Ya en tiempo de descuento llegó el tercero del elenco californiano. Bouanaga volvió a desbordar por la banda izquierda y envió un pase al centro del área para la llegada de Nathan Ordaz, que no falló para estampar el definitivo 3-0.

Tras esta presentación, Inter Miami tendrá otros dos compromisos por la MLS (el clásico ante Orlando City y DC United) antes de estrenarse en la Copa de Campeones de la Concacaf, principal objetivo del club de la Florida porque el ganador de la competencia peleará por la Copa Intercontinental. Ya está clasificado a los octavos de final, donde espera por el vencedor de la llave entre Atlético Ottawa de Canadá y Nashville SC de EEUU, que ganó 2-0 en la ida.

FORMACIONES