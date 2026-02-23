Ayuda para sacar carnet profesional

Teniendo en cuenta que el en marzo, precisamente el 8 de ese mes, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta tomó la iniciativa de capacitar a 50 mujeres para que puedan sacar su licencia profesional.

Desde hoy se habilitan las inscripciones de forma presencial en el CEL del Hiper Libertad, las cuales tendrán 50 cupos.

Las categorías son D2, D3, C1 y C2, lo que corresponde a transporte de carga y transporte de pasajeros.

Las interesadas solo tienen que llevar su DNI y fotocopia de la licencia de conducir. Es importante que sepan que deben tener mínimo un año de antigüedad con categoría B1, lo que corresponde a categoría de auto. No hace falta que la licencia esté vigente.

"La formación comenzará con una etapa teórica en la Escuela de Emprendedores, con un repaso intensivo de la Ley de Tránsito y los criterios necesarios para la conducción profesional. Luego se realizará un examen, con instancia de recuperatorio, y finalmente la parte práctica en Cajutac, donde funcionan los simuladores de manejo", explicó Florencia Olsen, subsecretaria de Modernización y Gestión Operativa.

Todo se validará para que quienes participen puedan sacar la licencia profesional, tanto la parte teórica como la parte práctica. El curso es totalmente gratuito.

Habrá "Sube y Baja"

Tránsito municipal implementará nuevamente el programa "Sube y Baja" en las escuelas, durante el periodo lectivo 2026, por esto que se señalizaron nuevos sectores en la ciudad. En las calles Necochea, Alsina, Santiago del Estero, Lerma, Güemes y Belgrano, el estacionamiento estará permitido, pero con prioridad absoluta para quienes trasladen a sus hijos o niños a los establecimientos educativos.