El fin de la hegemonía salteña: Jujuy y Tucumán lideran el nuevo mapa turístico del norte argentino

El panorama turístico del Norte argentino ha sufrido una metamorfosis radical en la última década. Lo que antes era un ecosistema de "Salta y el resto", se ha transformado en 2026 en un escenario de tres polos donde la otrora "Linda" lucha por no quedar relegada. Los indicadores de enero de 2026 confirman un cambio de tendencia que los analistas ya califican como una crisis estructural de competitividad para la provincia de Salta.

El "Efecto Jujuy": de lugar de paso a Destino de Estadía

Jujuy ha dejado de ser una excursión de un día desde Salta para convertirse en el gran transformador del NOA. Con una inversión récord en infraestructura pública y tecnológica, la provincia logró liderar la ocupación regional este verano con un promedio del 74 por ciento, alcanzando picos del 88 por ciento en la Quebrada de Humahuaca.

El gran motor de este cambio es el Tren Solar de la Quebrada, que transportó a casi 50.000 pasajeros en 2025 y funciona como un imán permanente para el pernocte. A esto se suman hitos de vanguardia como el Centro Cultural de Lola Mora próximo a inaugurarse, el Cabildo y el Centro de Interpretación del Éxodo Jujeño y la Ciudad Cultural sede de grande eventos de alta convocatoria, que han logrado romper la estacionalidad y atraer al turismo de alta gama.

Tucumán: el resurgir de los eventos y la naturaleza

Por su parte, Tucumán ha emergido como un competidor feroz, inyectando 50.400 millones de pesos a su economía solo en enero de 2026. Gracias a una inversión sostenida en obras viales (más de 500 millones de dólares) y una oferta renovada de glampings y eventos deportivos como el "Seven de Tafí", destinos como Tafí del Valle superaron el 75 por ciento de ocupación.

La crisis del modelo salteño

En la otra vereda, Salta atraviesa un momento crítico. Tras largas décadas de liderazgo, la provincia ha quedado fuera del "Top 10" de destinos nacionales. Los números son alarmantes:

* Ocupación crítica: en enero de 2026, la ocupación hotelera rondó apenas el 35 por ciento - 40 por ciento.

* Sector gastronómico: reporta una caída del 40 por ciento en ventas.

* Falta de Innovación: el sector privado advierte sobre el estancamiento de la oferta y la pérdida de competitividad por altos costos operativos.

No todo está perdido

Salta debe reaccionar ante los indicadores de la realidad, la buena noticia es que la provincia sigue teniendo altas chances de continuar su liderazgo considerando que concentra más de 25.000 plazas hoteleras en toda la provincia y sigue concentrando una alta conectividad aérea, sin dejar de lado la importante obra de remodelación del Aeropuerto General Martín Miguel de Güemes.

"Lo que antes era un ecosistema de 'Salta y el resto', se ha transformado en 2026 en un escenario de tres polos".

Las grandes oportunidades están en generar nueva oferta turística, que sea muy atractiva y que incorpore la tecnología como su principal aleada para generar experiencias inolvidables. Apostar a nuevos hitos de atracción masiva para dinamizar regiones turísticas, ya consolidadas, pero que se encuentran en franco amesetamiento o incluso caída de cantidad de visitantes.

Salta cuenta además con dos Centros de Convenciones de primer nivel (uno en la Ciudad de Salta y otro en Cafayate), hoy subutilizados pero que continúan siendo una gran herramienta para generar eventos de relevancia internacional y romper así con la estacionalidad turística.

Lo importante es volver a la acción con la inyección de obras nuevas de vanguardia que, basadas en su patrimonio natural y cultural, hagan de Salta un nuevo faro de atracción.

No se trata de generar peleas o comparaciones antipáticas con los destinos vecinos, se trata más bien de potenciarse como Región Turística pero sin bajar la calidad, la competitividad del sector en su conjunto y sobre todo la gran oportunidad de seguir generando nuevos empleos.