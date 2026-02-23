Roberto Romero y la naciente gran minería

Roberto Romero (1927-1992) es ampliamente conocido en su rol de empresario, fundador de medios periodísticos, político, gobernador de Salta y diputado nacional.

El papel desempeñado por don Roberto en torno a la minería es una de las facetas menos conocidas. Como tal fue recordado por el suscripto en el 34° aniversario de su muerte en un acto realizado en los salones del Hotel Salta el 15 de enero de 2026. Se reconocen al menos tres etapas en su relación con la industria minera. El primero como empresario en varios emprendimientos metalíferos y no metalíferos, luego en su rol de gobernador de Salta y finalmente como diputado en el Congreso Nacional.

El empresario

En su rol de empresario, participó en numerosos desarrollos mineros tanto en Salta como en Jujuy. Uno de ellos fue la explotación de rocas dolomíticas en la región de Tumbaya. Las dolomitas se utilizaban para alimentar los Altos Hornos de Zapla con el objetivo de bajar el punto de fusión del mineral de hierro (hematita) que aflora en el lugar y que se fundía para obtener el arrabio. La dolomita se explotaba en la cantera y luego se llevaba hasta la estación ferroviaria de Tumbaya y desde allí por tren hasta Palpalá.

Otro emprendimiento minero de Don Roberto consistió en la explotación de sal común en las Salinas Grandes de Salta y Jujuy. En el centro de esa depresión salina se encuentra una importante concentración de sal gema (cloruro de sodio). La sal tiene amplio uso en diferentes industrias: ingenios azucareros, conservación de alimentos, uso doméstico, entre otros.

Incursionó también en la explotación de oro aluvional en la región de Rosario de Coyahuaima apoyando a un minero jujeño de gran trayectoria como fuera don Fortunato Abdala. La Puna de Jujuy es rica en oro en su sector occidental. Se presentan allí numerosas vetas de cuarzo que son portadoras de oro nativo. Esas vetas se destruyen por la erosión y el oro pasa a formar parte de los aluviones donde se lo encuentra en chispitas, chapitas, polvillo o pepitas. Los mineros lo lavan en los arroyos con platos llamados bateas. Para explotarlo a mayor volumen hace falta un sistema de zarandas y centrífugas. Fue allí donde don Roberto aportó sus capitales para apoyar esos emprendimientos.

Otra faceta importante fue apoyar en su momento al Dr. Montoya y su naciente fábrica de ácido bórico. Esa fábrica se ubicó en la zona sur de la ciudad y luego se transformó en Industrias Químicas Baradero S.A., la que llegó a exportar a 14 países. Más tarde la planta se trasladó al Parque Industrial de Salta y me tocó acompañar a don Roberto el día de su inauguración.

Jakúlica y Raskovsky

En 1983 se avecinaba el proceso democrático con elecciones para gobernador de Salta. La lista interna que postulaba la candidatura de Romero preparó un Plan de Gobierno donde el capítulo minería tenía un lugar destacado. Romero ganó la interna justicialista y luego las elecciones y se convirtió en gobernador de la provincia acompañado por el geólogo Jaime Hernán Figueroa en carácter de vicegobernador.

Entre los técnicos que convocó para desarrollar sus políticas en temas geológicos y mineros se encontraban el Dr. Domingo Jakúlica (1921-2006), el Dr. Mario A. Raskovsky (1935-1994) y el geólogo Armando Nadir (f. 2009). Jakúlica, además de amigo personal, fue un asesor y hombre de consulta de don Roberto en temas relacionados con geología, petróleo, energía, minería, cultivos tropicales y otros. Durante su mandato como gobernador de Salta, Romero comisionó a Jakúlica para que estudiara el tema de las posibles mineralizaciones de fósforo en la provincia.

El fósforo, junto con el potasio y el nitrógeno son los tres elementos químicos esenciales de los fertilizantes y la Argentina los necesita. Nuestra provincia carece de yacimientos fosfáticos a excepción de ciertas rocas fosfóricas formadas por la acumulación de conchillas marinas del tipo de los braquiópodos inarticulados, las cuales se depositaron en los viejos mares paleozoicos. A pesar de sus bajos contenidos en fósforo, estas rocas se explotaron en Finlandia y en Rusia, lo que motivó a Romero a comisionar a Jakúlica en 1985 para que visitara esas explotaciones y se pudiera estudiar la factibilidad de explotar los nuestros.

Otra de las misiones encomendadas por el gobernador fue el explicar en 1988, en Yugoslavia, los alcances de la política petrolera argentina implementada durante el "Plan Houston". Raskovsky era geólogo egresado de la vieja UNSa y había trabajado en la CNEA prospectando uranio en el NOA y más tarde en la industria de los boratos en la empresa Boroquímica Samicaf. Romero lo convocó como Secretario de Minería y Recursos Energéticos y lo comisionó para crear empresas como La Casualidad S.A. (hoy REMSA), Fertinoa para el aprovechamiento del entonces gas natural que se venteaba y fabricar nitratos, el estudio del oro aluvional de Santa Victoria Oeste, entre otros temas.

Fue un técnico que actuó como político. Desde sus funciones y por mandato de don Roberto procuró representar y defender los intereses de la provincia en relación con los organismos oficiales en todos los temas relacionados con la industria en general, los minerales, el gas natural, petróleo, petroquímica, combustibles nucleares y demás recursos no renovables. En 1984 publiqué un trabajo sobre el litio en la Puna. Raskovsky habló con Romero sobre el tema y habían coincidido en que si los chilenos estaban explotando litio también podíamos hacerlo nosotros que teníamos los mismos salares. Es más, tuvo un fuerte entredicho con Catamarca en el conflicto por la pertenencia limítrofe del salar del Hombre Muerto. A muchos nos hizo sentir orgullosos su coraje para defender a Salta y a los salteños. Hoy el litio es una realidad y don Roberto tuvo entonces la visionaria premonición de su importancia futura.

Minería y los pueblos andinos

Finalizado su mandato como gobernador fue electo diputado nacional y nuevamente tuvo un papel destacado en las leyes mineras que cambiarían el curso desde la vieja minería artesanal a la nueva y moderna minería. Es sabido que, a partir de la década de 1990, la minería argentina, hasta entonces casi inexistente, despegó con la puesta en marcha de proyectos de clase mundial (Vanguardia, Alumbrera, Veladero, Gualcamayo).

Durante siglos nuestro país eligió como directriz del desarrollo económico la fuerza del trigo y las vacas de la pampa húmeda. Las provincias montañosas a lo largo del eje andino, desde La Quiaca a la Tierra del Fuego, vivían de pequeñas economías domésticas tales como dulces, vino, lanas, frutas por mencionar algunas.

El potencial metalífero estaba intacto y escondido en los núcleos montañosos, esperando que la mente de los geólogos los descubriese y las grandes inversiones los desarrollaran. Equilibrar el asimétrico balance económico entre la Pampa y los Andes constituía un desafío que se venía postergando desde las ideas pioneras de Sarmiento, Alberdi, Joaquín V. González y otras mentes decimonónicas. Para ello había que trabajar en un marco jurídico que se adecuara a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos que imponía saltar desde las vetas metalíferas artesanales a los grandes yacimientos de cobre y oro diseminados. Esto significaba pasar del barreno y la dinamita del viejo minero a las gigantescas topadoras y molinos de la tecnología moderna.

En la década de 1980 se comenzó a trabajar en ese tema durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín. Para entonces, don Roberto Romero era diputado nacional y ocupaba el cargo de vicepresidente primero de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Don Roberto invitó a colaborar a la Cámara de la Minería de Salta que designó al Dr. Agustín Pérez Alsina y al suscripto como representantes oficiales. Las comisiones de trabajo se integraban con la participación de abogados mineros, legisladores, geólogos, ingenieros en minas y otros técnicos y profesionales del sector. El Dr. Edmundo Catalano, decano de los abogados mineros de Argentina junto al Dr. Pérez Alsina tuvieron una brillante y destacada actuación en los temas legales, con un rico aporte de ideas nuevas, muchas de las cuales quedaron incorporadas. Todos aportaron entonces al nacimiento de la nueva minería que alcanzó uno de sus momentos sobresalientes con la organización de las "Primeras Jornadas Parlamentarias Nacionales de Minería", realizadas durante la "Semana de la Minería" en mayo de 1989 y en la cual Don Roberto, con su reconocida fuerza, tenacidad y empuje ayudó a organizar.

Don Roberto me invitó a dichas jornadas en carácter de expositor a los efectos de brindar una conferencia sobre la situación global de los yacimientos de boratos, tema de mi tesis doctoral de 1986. Todavía conservo el Diploma de Expositor, con la firma de Roberto Romero, expedido por la Cámara de Diputados de la Nación el 5 de mayo de 1989. Más tarde, su hijo primogénito, el gobernador Juan Carlos Romero, tomó la posta e impulsó la actividad posicionando fuertemente a Salta como productora y exportadora de minerales, llevando energía a la Puna a través del Gasoducto Minero, captando importantes inversiones de exploración, entre otras realizaciones. Hoy, cuando provincias como Santa Cruz, San Juan, Catamarca y Salta han despegado con la gran minería metalífera, conviene recordar el trabajo silencioso de aquellos impulsores de la actividad en la década de 1980, entre los que don Roberto Romero tuvo un papel destacado.