Salta celebrará el encuentro con China el 26 y el 27

En el marco de los proyectos de cooperación internacional, en apoyo a la diversidad cultural y comunidades migrantes de la Provincia, se llevará a cabo el 26 y 27 de febrero, un ciclo de actividades con entrada libre y gratuita en la Usina Cultural. Las instalaciones serán escenario de un amplio programa dedicado a difundir y celebrar la cultura china en Salta, iniciativa impulsada por la Secretaría de la Cultura de la Provincia de Salta, junto a la Municipalidad de Salta.

Las actividades programadas comenzarán el jueves 26 de febrero a las 16, con la apertura de la Exhibición de piezas chinas en el SUM de la Usina Cultural, una propuesta que invita a recorrer objetos y expresiones representativas de la tradición oriental. Más tarde, a las 17.15, Ignacio Villagrán de la Universidad Católica de Salta, ofrecerá una charla académica sobre el caballo en la historia de China, en la sala de formación de la Usina Cultural, abordando su simbolismo y su relevancia cultural a lo largo de los siglos.

Luego, a las 18.15 se realizará una charla y demostración de Medicina Tradicional China a cargo de la Escuela An Mo (Salta), con la coordinación de Agustina Valdéz, quien además es el contacto de la actividad a través de [email protected] .

La jornada continuará a las 19.15 con el tradicional Ingreso del Dragón en el sector de la Usina Cultural y el espacio Ex Palúdica, un momento de fuerte carga simbólica.

El cierre del día será a las con la proyección al aire libre, en la pantalla de la Usina Cultural, de la película "Ne Zha", dirigida por Ji Zhao, producción de 2019, con una duración de 109 minutos, que combina animación y épica contemporánea.