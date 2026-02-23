“En Argentina producimos bananas de excelente calidad”

En publicaciones de alcance nacional, el Secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, señaló: "Argentina no debería hacer cubiertas, no se puede fabricar cualquier cosa, ustedes habrán visto que casi no producimos bananas" y agregó: "hay algo en el Norte, pero poquito, porque no conviene". Ante estos dichos, Salvador Muñoz, presidente de Salvita, lamentó profundamente que el funcionario nacional no esté informado sobre la realidad: "Fue un comentario desafortunado; no entiendo ni conozco el negocio de las cubiertas, pero cultivar banana no solo es viable en climas subtropicales como el que tenemos en Salta, es además una gran oportunidad para el país". Salvita invierte en la producción de bananas hace más de 7 años, "y seguimos invirtiendo porque confiamos en la viabilidad de la producción. En nuestra empresa, como conocemos el mercado interno, incluso importamos para abastecerlo, con lo cual estamos convencidos de que es una gran oportunidad de crecimiento y vamos a seguir apostando a este cultivo para producir más e importar cada vez menos. Estamos convencidos de que a mediano plazo, el potencial de sustitución de importaciones beneficiará directamente a la economía nacional, demostrando que la producción bananera argentina puede ser estratégica. Este negocio lo comenzamos con condiciones más complejas que las actuales y hoy estamos cumpliendo holgadamente con los objetivos que nos propusimos”.

Los números de Salvita validan esta posición. "En Salvita, no producimos 'poquito'. Hemos invertido más de 15 millones de dólares en los últimos años para desarrollar 600 hectáreas de cultivo de banana con las que orgullosamente competimos a las ecuatorianas, líderes mundiales en este sector", señaló el presidente de la empresa.

El impacto en la economía regional es tangible: "En esta unidad de negocios hoy generamos 600 puestos de trabajo directos en Embarcación, una zona que necesita imperiosamente de oportunidades y desarrollo. Una hectárea de banana es un puesto de trabajo genuino y en esta zona postergada el trabajo es sinónimo de mejor calidad de vida, arraigo y progreso para las familias".

Finalmente, el presidente de la empresa invitó al Secretario de Comercio y a ministros y legisladores salteños que no conocen lo que sucede en el territorio productivo de la provincia, a recorrer las instalaciones de Salvita en Oran para conocer en primera persona “el trabajo que hacemos con mucho orgullo y compromiso cada día. Aquí hay argentinos produciendo, generando empleo, logrando productos que compiten con los mejores del mundo. Necesitamos que quienes toman decisiones conozcan la realidad porque se hace muy difícil invertir en un país con la confianza con la que nosotros lo hacemos cuando los funcionarios no entienden lo que los empresarios hacemos”.