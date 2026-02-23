Lanzan planes especiales para que prestadores turísticos regularicen deudas

En el marco de una serie de acciones acordadas entre el Ministerio de Turismo y Deportes y representantes del sector privado, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) dictó la Resolución N° 323/2026, mediante la cual se instruye a EDESA S.A. y COSAYSA S.A. a otorgar planes especiales de financiación a usuarios que desarrollen actividades turísticas en la provincia y se encuentren en mora.

La disposición surge a partir de una solicitud formal realizada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, luego de una reunión de trabajo con referentes del sector turístico en la que se analizó la situación de los operadores frente al contexto económico y el impacto de los costos fijos en la actividad.

La medida alcanza a prestadores tales como alojamientos, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes y otros servicios vinculados al turismo, y contempla la posibilidad de financiar deudas correspondientes a los períodos comprendidos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Las modalidades previstas incluyen hasta tres cuotas sin interés, hasta seis cuotas con aplicación de la tasa pasiva del Banco Nación, o bien regímenes de financiación acordes a cada situación particular.

Asimismo, la resolución establece que el acogimiento a las modalidades diferenciales de cancelación garantizará la no interrupción de los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable, siempre que el usuario cumpla con las obligaciones asumidas en el convenio de pago correspondiente. En caso de incumplimiento, se perderá dicho beneficio.

De esta manera, se incorpora una herramienta financiera transitoria orientada a facilitar la regularización de deudas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales vinculados al desarrollo de la actividad turística en la provincia.