Vuelve “La Llama que Llama”

Personal estrena este viernes 27 de febrero“La Llama que Llama” y se va a poder ver en Flow, su servicio de tv en vivo y streaming. El símbolo de la publicidad argentina se relanza en la plataforma como micro contenido.

La miniserie de 8 episodios en formato de micro contenidos de entre 4 y 6 minutos, que estrenará 4 capítulos el viernes 27, 2 el jueves 5 de marzo y los 2 finales el jueves 12, fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm y dirigida por Francisco Colombatti de Landia. La icónica familia resucita con la misma esencia, las mismas voces, los mismos personajes que quedaron en la historia y, por primera vez, interactúan con celebridades que se irán develando con el correr de los capítulos.

La Llama que Llama es el padre de familia que hace las llamadas y nunca paga la factura de teléfono; Llamona es la madre de la familia que se conoció con la Llama que Llama mientras hacía desnudos para documentales; Llamiro el hijo adolescente; Viejo, el padre de Llamona y Bebé que a su tierna edad, ya maneja una divertida conducta bandida.

En el año 1998, ‘La Llama que Llama’ surgió como una campaña cuyo objetivo era publicitar los planes de llamadas de larga distancia en el servicio de telefonía fija de Telecom. Rápidamente, esta familia de llamas que se divertía haciendo chistes por teléfono porque pagaban menos por las llamadas, se ganó el corazón de todo un país a fuerza de un humor irreverente, simple, pero a la vez ingenioso y que apelaba a referencias sociales y culturales. A lo largo de los tres años que se extendió la campaña, se emitieron 26 comerciales de TV que lograron trascender la pantalla para instalarse en la memoria publicitaria argentina.

Desde la emisión de la última serie de comerciales hasta la actualidad, resistiendo los avances tecnológicos y los cambios en consumos culturales, ‘La Llama que Llama’ continuó presente en el imaginario cultural argentino gracias a las nutridas comunidades de fanáticos y las diferentes redes sociales que surgieron con el transcurso de los años y sitios alusivos que mantuvieron vivos los personajes.

En 2026, luego de más de 25 años de historia, Personal revive este hito publicitario a través de Flow, su servicio de TV y streaming en forma de micro contenido para su catálogo de entretenimiento. En esta miniserie de 8 episodios, las Llamas regresan con sus referencias al pasado en una producción actual con las voces originales, junto con invitados famosos que participan de la historia.

Sinopsis

Resucita La Llama que Llama. Y lo hace en formato serie de ocho capítulos de entre cuatro y seis minutos, que se verán exclusivamente por Flow. Para los más nostálgicos, como complemento del contenido principal, las llamas también harán reír en formatos más cortos, parecidos a los viejos comerciales.