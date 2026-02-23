PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
23 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Torneo Apertura
Boca en Salta
Especial
Boca en Salta
Mirtha Legrand
Boca en Salta
Torneo Apertura
Boca en Salta
Especial
Boca en Salta
Mirtha Legrand
Boca en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Entregaron entradas a discapacitados xeneizes de toda la provincia

Centenares de hinchas de la capital y el interior salteño estarán mañana en la fiesta del Martearena.
Lunes, 23 de febrero de 2026 19:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Como estaba previsto y según los protocolos exigidos por la ley nacional 7787, centenares de hinchas con discapacidad de capital y principalmente del interior de la provincia recibieron las entradas para presenciar mañana en encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Martearena.
De esa manera la entrega estuvo a cargo de la Agencia Provincial Salta Deportes y se llevó a cabo en el horario que estaba prestablecido para la adquisición en las boleterías sur del estadio.
Cabe destacar que se entregaron las entradas a las personas con discapacidad acreditadas a través del formulario que se difundió en la web del Gobierno Provincial y de las redes sociales de la APSD. Las mismas acreditaron la documentación presentando el Certificado Único de Discapacidad y fotocopia del DNI.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD