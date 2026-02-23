Demoraron a dos personas con entradas falsas para el partido de Boca ante Gimnasia (Ch) por Copa Argentina

La Policía de Salta informó que este lunes se demoró a un hombre y una mujer, ambos oriundos de Buenos Aires, por la comercialización de entradas falsas para el partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy, por Copa Argentina, que se disputará mañana en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

La investigación fue iniciada por la Dirección General de Ciberseguridad tras relevamientos en redes sociales, donde se detectó la oferta de tickets apócrifos. Los involucrados ofrecían las entradas estableciendo como punto de entrega la zona céntrica de la ciudad de Salta.

El Personal policial se constituyó en el lugar acordado y realizó el procedimiento correspondiente. Tras la verificación, se constató que las entradas presentaban irregularidades tales como numeración repetida, códigos QR inválidos y ausencia de medidas de seguridad, confirmándose su carácter falso.

En el operativo se procedió al secuestro de los elementos y tomó intervención la Fiscalía Penal 2.

Se recuerda a la comunidad que las entradas oficiales para el encuentro se encuentran agotadas.

La Policía de Salta advierte sobre los riesgos de adquirir entradas en sitios no oficiales y recomienda comprar tickets únicamente a través de canales autorizados, evitando operaciones mediante redes sociales o vendedores informales.