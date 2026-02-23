PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
23 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Torneo Apertura
Boca en Salta
Especial
Boca en Salta
Mirtha Legrand
Boca en Salta
Torneo Apertura
Boca en Salta
Especial
Boca en Salta
Mirtha Legrand
Boca en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Demoraron a dos personas con entradas falsas para el partido de Boca ante Gimnasia (Ch) por Copa Argentina

Tras la verificación, la policía constató que las entradas presentaban irregularidades tales como numeración repetida, códigos QR inválidos y ausencia de medidas de seguridad, confirmándose su carácter falso.
Lunes, 23 de febrero de 2026 20:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Salta informó que este lunes se demoró a un hombre y una mujer, ambos oriundos de Buenos Aires, por la comercialización de entradas falsas para el partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy, por Copa Argentina, que se disputará mañana en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

La investigación fue iniciada por la Dirección General de Ciberseguridad tras relevamientos en redes sociales, donde se detectó la oferta de tickets apócrifos. Los involucrados ofrecían las entradas estableciendo como punto de entrega la zona céntrica de la ciudad de Salta.

El Personal policial se constituyó en el lugar acordado y realizó el procedimiento correspondiente. Tras la verificación, se constató que las entradas presentaban irregularidades tales como numeración repetida, códigos QR inválidos y ausencia de medidas de seguridad, confirmándose su carácter falso.

En el operativo se procedió al secuestro de los elementos y tomó intervención la Fiscalía Penal 2.

Se recuerda a la comunidad que las entradas oficiales para el encuentro se encuentran agotadas.

La Policía de Salta advierte sobre los riesgos de adquirir entradas en sitios no oficiales y recomienda comprar tickets únicamente a través de canales autorizados, evitando operaciones mediante redes sociales o vendedores informales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD