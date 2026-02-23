Noel de Castro convocó a la UNSa y a las universidades a impulsar investigación científica para el espacio

La ingeniera biomédica salteña, con experiencia en la industria espacial de Estados Unidos, visitó la Universidad Nacional de Salta y brindará una charla en el marco de la Diplomatura de Liderazgo Global que se desarrollará en la Facultad de Ciencias Económicas.

La ingeniera biomédica Noel de Castro convocó a la Universidad Nacional de Salta y al sistema universitario a presentar proyectos de investigación que puedan desarrollarse en condiciones de microgravedad, con el objetivo de llevar ciencia argentina al espacio.

Durante su visita a la UNSa, explicó que una eventual misión a la Estación Espacial Internacional, de aproximadamente 14 días, permitiría realizar experimentos científicos y propuestas educativas con impacto concreto en la Tierra. “La idea es que las universidades sean partícipes, que presenten sus proyectos y que puedan generar investigaciones que luego sirvan a sus provincias y a sus comunidades”, señaló.

Castro detalló que existen múltiples líneas posibles de trabajo, desde estudios sobre radiación y materiales hasta aplicaciones vinculadas a la producción agrícola, minería o desarrollos biomédicos, aprovechando las propiedades físicas que cambian en entornos de microgravedad.

Charla abierta y formación en liderazgo

En el marco de la Diplomatura de Liderazgo Global que se dicta en la UNSa, Noel de Castro participará como disertante invitada, donde compartirá su experiencia profesional en la industria aeroespacial, los desafíos de trabajar en entornos de alta exigencia tecnológica y las competencias necesarias para liderar equipos en contextos complejos.

La actividad estará orientada a estudiantes que forman parte de la diplomatura, quienes durante tres meses se capacitan en herramientas de conducción, gestión y trabajo colaborativo. En ese espacio, la ingeniera abordará temas vinculados a la toma de decisiones, la gestión de la incertidumbre y el trabajo interdisciplinario, trazando paralelismos entre el ámbito académico y la industria espacial.

Perseverancia y trabajo en equipo

Durante el intercambio con funcionarios y docentes, Noel dejó un mensaje claro para quienes inician su trayectoria universitaria: “Nada es fácil. Yo también desaprobé materias y tuve que recursar. Es cuestión de prepararse, insistir y no abandonar el objetivo”.

Asimismo, subrayó que el liderazgo no implica hacerlo todo, sino aprender a trabajar en equipo: “No podemos saber todo ni hacerlo todo solos. Liderar es confiar en otras personas, delegar tareas y gestionar el trabajo colectivo”.

Con su presencia en la UNSa, la profesional salteña fortalece el vínculo entre la universidad pública y los desafíos científicos globales, e impulsa a la comunidad académica a proyectar la investigación hacia nuevos horizontes, con la mirada puesta en el espacio.