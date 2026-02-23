Integran datos y protocolos para el control migratorio

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció ayer la puesta en marcha del Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) "para ordenar el sistema y fortalecer el control" de las fronteras.

Según informó la cartera de Seguridad, "CAIMF integrará información y coordinará alertas entre la Secretaría de Seguridad Nacional, Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad, consolidando un esquema de control permanente, interoperable y basado en análisis de datos para mejorar la trazabilidad y la toma de decisiones".

"Quien venga a la Argentina a trabajar y cumplir la ley es bienvenido. Quien pretenda ingresar de manera ilegal o tenga antecedentes, no va a poder hacerlo", expresó Monteoliva en su cuenta de la red social X.

La funcionaria nacional insistió en que el nuevo centro "representa el cambio de paradigma de las políticas migratorias" de la Argentina.

Por ello, considero que "las fronteras ya no son líneas administrativas" para el ingreso y salida de personas. A partir de ahora "son sistemas de control y en este sentido el centro que acabamos de inaugurar analizará y difundirá información para reducir los riesgos migratorios".

Monteoliva sostuvo que "la migración no es un delito pero el desorden migratorio genera severos problemas para la seguridad nacional de nuestro país".

Por esto el nuevo centro genera que ahora "las cinco fuerzas federales y la Dirección Nacional de Fronteras operan desde hoy bajo un circuito único de información".

Contexto

A principios de febrero, la ministra confirmó que su cartera avanza con la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, anunciada en noviembre de 2025 como "una agencia con poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera".

Según los datos compartidos por Monteoliva, 2.403 extranjeros fueron expulsados de Argentina en diciembre y 1.971 en enero, de acuerdo a tres categorías distintas: inadmitidos, deportados y extraditados.

En mayo de 2025, el Gobierno del presidente Javier Milei realizó reformas al régimen migratorio que incluyeron restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.