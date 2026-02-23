El saencismo pide elecciones en el PJ

A casi un año de la intervención del Partido Justicialista de Salta, el saencismo volvió a reclamar públicamente la convocatoria a elecciones internas y cuestionó el rumbo del partido bajo la conducción dispuesta por el PJ nacional.

El planteo no es solo político. En la Justicia Federal Electoral tramita una presentación que solicita que se intime a las autoridades partidarias a convocar de manera inmediata a elecciones internas para normalizar el distrito Salta y, en caso de persistir la omisión, se disponga la intervención judicial para garantizar el funcionamiento democrático

El escrito fue presentado en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría Electoral, y sostiene que desde el inicio de la intervención no se realizaron convocatorias ni acciones concretas de regularización institucional. Además, invoca el artículo 38 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para fundamentar que la falta de elecciones restringe los derechos de los afiliados.

En paralelo, el diputado provincial y dirigente peronista Gastón Galíndez, cercano al gobernador Gustavo Sáenz, fue contundente al analizar la situación actual del PJ salteño.

"Hoy el partido es el reflejo de lo que alguna vez fue. Otra vez está fundido, otra vez está mal administrado y otra vez tiene presentaciones paupérrimas en las elecciones", afirmó en diálogo con Radio Salta. Según el legislador, la intervención no logró revertir la crisis de representación y por el contrario profundizó el deterioro político.

Galíndez planteó que existen tres caminos posibles: continuar con la intervención, conformar una junta normalizadora o convocar a elecciones. Para él, la única salida razonable es esta última. "Lo más apropiado es el llamado a elecciones. Que los afiliados elijan el futuro del partido", sostuvo.

El conflicto interno se reactivó luego de que trascendiera la llegada como interventor de Pablo Kosiner.