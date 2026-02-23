Más de 60 familias de San Francisco Solano afectadas por las lluvias en zona sudeste

Las intensas lluvias registradas en las últimas 48 horas volvieron a generar complicaciones en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Según se informó, más de 60 familias del barrio San Francisco Solano resultaron afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas y por el anegamiento de calles.

Vecinos del sector expresaron su preocupación ante la persistencia de las precipitaciones y el rápido avance del agua, que en algunos casos ingresó a habitaciones y patios. La acumulación se produjo principalmente en calles de tierra y sectores con escaso escurrimiento.

Desde la Municipalidad señalaron que todas las cuadrillas se encuentran desplegadas en la vía pública, realizando tareas de asistencia, relevamiento y desobstrucción de desagües en los puntos más comprometidos. Además, recordaron que continúa vigente una alerta amarilla hasta las 00, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones durante la jornada.

En paralelo, las persistentes precipitaciones provocaron el desborde del canal ubicado en avenida Patrón Costas, en barrio Belgrano, lo que generó una importante acumulación de agua y una fuerte correntada en la zona. Además, se registró el desborde del Río Ancho, afectando sectores de Santa Ana y Cerrillos, donde la crecida generó preocupación entre los vecinos y obligó a extremar precauciones en áreas cercanas al cauce.

El meteorólogo Ignacio Escobar brindó detalles sobre los registros acumulados. “Ayer a la mañana, según los datos de la estación meteorológica de Salta, precipitaron 51 milímetros. Y hoy, hasta las 3 de la mañana, se registraron 16 milímetros más”, explicó.

El especialista precisó que a las 9 se conocerán los datos completos del día, pero adelantó que en lo que va de febrero ya se acumulan 97 milímetros de lluvia, cuando la media histórica del mes es de 147 milímetros. “Son lluvias que fueron bastante importantes”, remarcó, al señalar que la intensidad en cortos períodos es lo que genera mayores inconvenientes en zonas urbanas.

