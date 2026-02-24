El Pago Anual sigue hasta el 12 de marzo con beneficios

La Municipalidad de Salta informa que el Pago Anual de Tributos Municipales 2026 se extenderá hasta el jueves 12 de marzo. La decisión de extender la fecha de pago, es en respuesta a las consultas y pedidos de prórroga para acceder a estos beneficios.

Hasta el 12 de marzo se mantendrán los mismos beneficios tributarios, para el pago por adelantado de los impuestos municipales. Hay dos modalidades: anual y semestral. Si el pago es ANUAL el contribuyente obtiene la bonificación de dos meses, no pagará noviembre y diciembre. En caso de que opte por el pago SEMESTRAL, obtendrá un 50% de descuento sobre el mes de junio. Para ambos casos aplica el pago en cuotas sin interés.

Cuotas sin interés

Se puede abonar con Click de Pago de Banco Macro en 1, 3 y 6 cuotas sin interés. El pago en una, tres y seis cuotas, se realiza solo de forma virtual a través de la página de Rentas municipal. En el CCM hay terminales de autogestión asistida por agentes municipales, para quienes soliciten ayuda en el pago on line. También a través de click de pago se puede abonar en 9 y 12 cuotas, pero esa operación tendrá intereses.

Con tarjeta de crédito del Banco Hipotecario está la opción de pagar en 1 y 6 cuotas sin interés, solamente de forma presencial. Puede ser en el CCM, las oficinas de Rentas, Delegación San Luis y CIC Unión.

En el Centro Cívico Municipal hay tres terminales de autogestión, asistidas por agente municipales para orientar el pago on line. Quienes no sepan usar la página de Rentas y quieran realizar el pago virtual, pueden acercarse al CCM y serán orientados.

El anual y el semestral también se pueden abonar en efectivo y con otras tarjetas de crédito. En este último caso, los contribuyentes deben tener en cuenta que habrá intereses de financiación, según la entidad crediticia con la que operen. En caso de hacerse por rapipago o pagofacil, se realiza en un solo pago.

Beneficio Anual

La Municipalidad de Salta también pone a disposición de las personas jurídicas (S.A; S.R.L; Asociaciones Civiles o Fundaciones) el beneficio del pago anual de tributos municipales 2026.

Puntualmente las personas jurídicas podrán solicitar un Plan de Pago por Beneficio Anual por ejemplo para el Impuesto Automotor.

Pagos a través de EDESA

Los contribuyentes que abonan la TGI, Impuesto Inmobiliario y Tasa de Protección de Personas y Bienes a través de EDESA y quieran adherirse al anual o semestral, deben pagar normalmente con la boleta de la luz los meses de enero y febrero 2026. En caso de optar por el Anual, desde la página de Rentas Municipal abonará online ocho meses: marzo a octubre. En caso del pago semestral ya está liquidado con el 50% de descuento de junio.