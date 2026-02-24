"El pobre de hoy vive mejor que un rey hace 100 años"

"Un pobre hoy vive mejor que un rey hace 100 años". La frase de Mauricio Macri, lanzada en una entrevista en YouTube, volvió a colocar al expresidente en el centro de la polémica. La comparación, en un país donde la pobreza alcanza al 31,6% de la población según el Indec, generó un fuerte debate en redes sociales.

Macri contextualizó su idea al sostener que el mundo "cambió mucho y avanzó" y que hoy incluso los sectores más postergados acceden a servicios básicos como agua corriente, cloacas, transporte y educación pública "en los lugares donde las cosas funcionan como corresponde". También agregó que "los seres humanos siempre corremos atrás de lo que creemos que deberíamos tener" y que vivimos en una "revolución de las expectativas" que genera insatisfacción permanente.

En el reportaje opinó sobre el acuerdo con la Unión Europea y defendió dar "la batalla de cambiar de modelo" para que los argentinos accedan a bienes y servicios "de calidad más baratos". Planteó que lo ideal sería "escalonar la apertura" y dar tiempo a la adaptación local. Sobre economía, reafirmó su visión: "La riqueza la genera el sector privado, el emprendedor. El Estado no genera riqueza".

También ensayó una autocrítica: habló de "dos décadas perdidas" y sostuvo que, sin crecimiento privado, "por más buenos presidentes que haya no pasa nada". Incluso contó que le dijo a Javier Milei que formar un partido político es "tremendamente difícil" en un contexto de descrédito hacia la dirigencia.

Las declaraciones llegan en la antesala de una cumbre del PRO convocada para el 10 de marzo. Allí, Macri buscará mostrar cohesión interna frente a jefes territoriales y legisladores del espacio. En ese encuentro se ratificaría la intención de competir con candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027, en un intento por reordenar el tablero opositor.