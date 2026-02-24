Llevaba 38 kilos de cocaína en cajas de cartón y lo detuvieron

Más de 38 kilos de cocaína volvieron a poner a Orán en el centro del mapa del narcotráfico. En una ciudad atravesada por rutas calientes y marcada por su cercanía con la frontera, un nuevo operativo dejó al descubierto la magnitud del circuito ilegal que opera en la zona. La droga era transportada en dos cajas de cartón por un individuo que intentó huir al advertir a la Policía.

El sospechoso, oriundo de Tucumán, fue detenido el sábado por la noche en la ciudad de Orán cuando transportaba más de 38 kilos de cocaína en dos cajas de cartón. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subdirección de Drogas Peligrosas junto a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, durante un patrullaje preventivo.

El operativo se concretó alrededor de las 22.15 en la intersección de calles España y Laprida. Allí, los uniformados advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que caminaba con dos cajas en sus manos, mirando de manera constante hacia distintos puntos, como si intentara detectar movimientos a su alrededor.

Al notar la presencia policial, el individuo, identificado como F. T.A, de 24 años, aceleró el paso e intentó darse a la fuga. En su maniobra descartó las cajas en plena calle, pero fue interceptado a pocos metros por el móvil policial y reducido rápidamente.

"Black", el can entrenado marcó las cajas

Tras la demora, se realizó la consulta con la Fiscalía Penal de Orán, que dispuso la actuación de personal de la Subdirección General de Drogas Peligrosas, y la presencia de un can antinarcóticos. El perro "Black", entrenado para la detección de estupefacientes, marcó de inmediato las cajas como positivas para sustancias ilegales.

Con autorización judicial, se procedió a la apertura de los bultos. En su interior se hallaron 38 paquetes rectangulares de color amarillo que contenían una sustancia blanquecina. La prueba de orientación confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 38 kilos con 55 gramos.

Además de la droga, los investigadores secuestraron un teléfono celular marca Samsung, dinero en efectivo —billetes de 100 dólares y 58.000 pesos argentinos— y una licencia de conducir que no pertenecía al detenido.

Posteriormente, el personal se dirigió al hospedaje donde el acusado se encontraba alojado, ubicado en calle España al 350, donde se dispuso una consigna policial preventiva a la espera de nuevas directivas judiciales.

El procedimiento concluyó con el traslado del sospechoso a la base operativa, donde se realizó el pesaje formal y la prueba de campo en presencia de testigos. La sustancia quedó bajo estricta cadena de custodia.

La Justicia federal ordenó la detención del joven y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa. Su imputación era inminente. Investigan el origen de la droga, a quién iba destinada y por qué el hombre la transportaba en cajas, con tan poca seguridad, algo poco usual.

Había caído con 10 kilos de cocaína

Tan solo días atrás, Orán ya había sido escenario de otro operativo antidroga. En la terminal de ómnibus de San Ramón de la Nueva Orán, la Policía Federal Argentina incautó 10,5 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados por un pasajero de 25 años, oriundo de Bolivia, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento se realizó en el marco del "Plan Güemes", impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar los controles en el norte del país. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal Orán, llevaban adelante inspecciones vehiculares y poblacionales en micros de corta y larga distancia, ante el incremento del flujo de pasajeros por el feriado de Carnaval, la semana anterior.

La droga secuestrada en la terminal de Orán.

Durante la requisa de un colectivo de larga distancia proveniente de Bolivia, los agentes detectaron el marcado nerviosismo de uno de los pasajeros. Tras identificarlo en presencia de testigos, constataron que el hombre había iniciado su trayecto en la zona de Aguas Blancas y tenía previsto arribar a la terminal del barrio Liniers, en capital federal.

Al inspeccionar el bolso de mano que llevaba consigo, hallaron 10 paquetes compactos que contenían un total de 10,5 kilos de cocaína. Los envoltorios presentaban un relieve con la figura de un "delfín", símbolo característico que suele asociarse a la estructura narcocriminal vinculada a Reynaldo Castedo.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Orán, a cargo del fiscal Luis Valencia, se ordenó la inmediata detención del sospechoso y el secuestro de la totalidad de la sustancia. El joven quedó imputado por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras se profundizan las investigaciones para determinar posibles conexiones con redes de tráfico que operan en la región fronteriza.