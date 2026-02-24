PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
24 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Martina Oliva
OSO DE ANTEOJOS
Maravilla Martinez
UPD
Martina Oliva
OSO DE ANTEOJOS
Maravilla Martinez
UPD

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Hallaron sin vida al joven de General Güemes que era intensamente buscado

El cuerpo fue encontrado tras un amplio operativo en el que participaron la Policía, Canes, drones y vecinos de la zona. La causa quedó en manos de la Justicia de Salta Capital, que ordenó pericias y la intervención del médico forense.
Martes, 24 de febrero de 2026 12:09
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El joven Gabriel fue hallado sin vida este martes por la mañana en General Güemes, tras varios días de intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad. Según se informó, el joven habría decidido terminar con su vida.

La confirmación oficial fue brindada por el comisario Burgo, jefe de la Unidad Regional 7, quien expresó sus condolencias a la familia y señaló que el caso quedó a disposición de la Justicia de Salta Capital. En el operativo participaron efectivos policiales, la Sección Canes, personal de la Brigada de Investigaciones con drones, baqueanos y numerosos vecinos que colaboraron de manera voluntaria.

Según se informó, el lugar del hallazgo fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y se dio intervención al médico forense para los estudios pertinentes. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, mientras se esperan los resultados que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD