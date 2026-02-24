PUBLICIDAD

Salta

Un sismo de 3,9 grados en Jujuy se sintió en Salta y generó preocupación

El movimiento ocurrió pasadas las 13.30 y tuvo epicentro a 14 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy. Fue de magnitud 3,9 y alcanzó una profundidad de 20 kilómetros. En Salta se sintió con claridad y las redes sociales se llenaron de consultas y mensajes de vecinos que reportaron el sacudón.
Martes, 24 de febrero de 2026 13:59
Un movimiento sísmico de magnitud 3,9 se registró este martes y fue percibido en la ciudad de Salta y localidades cercanas, minutos después de las 13.30. Según los datos técnicos, el epicentro se ubicó en la provincia de Jujuy.

De acuerdo a la información suministrada, el sismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy, a 55 kilómetros al sur de Tumbaya y a 56 kilómetros al norte de la ciudad de Salta. Las coordenadas fueron -24.309 de latitud y -65.256 de longitud. La profundidad alcanzó los 20 kilómetros.

 

 

 

 

Minutos antes de conocerse la información técnica, las redes sociales ya se habían convertido en un termómetro inmediato de lo ocurrido. Cientos de salteños comenzaron a preguntarse casi al mismo tiempo: “¿Tembló en Salta?”. Los mensajes se multiplicaron con descripciones similares: un movimiento corto, pero intenso, que hizo vibrar puertas, ventanas y objetos livianos.

 

La profundidad intermedia del evento explica por qué el movimiento pudo sentirse con claridad en superficie pese a no tratarse de una magnitud elevada. En la región del NOA este tipo de fenómenos es habitual debido a la actividad tectónica vinculada a la Cordillera de los Andes.

 

