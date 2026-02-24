VIDEO. Impactante doble choque en cadena en avenida Banchik: 13 autos afectados y al menos un lesionado

Pasadas las 18:40 horas de este martes, se registró un violento doble choque en cadena sobre la avenida Banchik, una de las arterias más transitadas de la zona sur de la ciudad de Salta, que dejó un saldo de nueve automóviles afectados y al menos una persona lesionada.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el siniestro se produjo en dos tramos separados por aproximadamente 100 metros. En el primer impacto, nueve vehículos colisionaron en cadena, generando un caos vehicular inmediato. Poco después, a unos 100 metros más adelante en la misma avenida, se produjo un segundo choque que involucró a cuatro autos adicionales.

Una de las personas involucradas en el primer siniestro resultó lesionada y fue rápidamente asistida por personal de emergencias. La víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha brindado un parte médico oficial sobre el estado de salud de la persona afectada, aunque fuentes consultadas indicaron que no presentaría lesiones de gravedad.