Boca vs. Gimnasia (Ch) EN VIVO: el Martearena se tiñe de azul y oro y así lo viven los salteños

Este martes por la noche, Boca Juniors inicia su participación en la Copa Argentina 2026 enfrentando a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en los 32avos de final (primera ronda). El partido se juega en el Estadio Padre Ernesto Martearena desde las 21:15 horas (Argentina), con arbitraje de Facundo Tello. Así viven la previa del partido los hinchas salteños.

Los hinchas de Boca copan el Martearena. Foto: Pablo Yapura

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, llega con la obligación de avanzar y mejorar su rendimiento reciente en el Torneo Apertura, donde acumula una racha de tres partidos sin victorias y problemas ofensivos, sumado a varias bajas por lesiones. Se espera que haga varios cambios en la formación titular, con el debut de Adam Bareiro como una de las novedades destacadas en el equipo.

Los hinchas de Gimnasia de Chivilcoy también dicen presente en el Martearena. Foto: Pablo Yapura

Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy (que milita en el Torneo Federal A) vive un momento histórico: es su debut absoluto en la Copa Argentina moderna (como el club número 331 en participar) y llega con gran ilusión y el sueño de dar la sorpresa ante uno de los gigantes del fútbol argentino.