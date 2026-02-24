PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
24 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

UPD
Narcomodelo
Salta
Clima en Salta
choque en cadena
Liga Profesional de Fútbol
Boca en Salta
UPD
Narcomodelo
Salta
Clima en Salta
choque en cadena
Liga Profesional de Fútbol
Boca en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Boca vs. Gimnasia (Ch) EN VIVO: el Martearena se tiñe de azul y oro y así lo viven los salteños

El partido por Copa Argentina se juega desde las 21:15 horas (Argentina), con arbitraje de Facundo Tello. Mirá las mejores fotos en el mundialista salteño.
Martes, 24 de febrero de 2026 20:35
Boca y Gimnasia de Chivilcoy ya juegan en el estadio Martearena. P. Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Notas Relacionadas

Este martes por la noche, Boca Juniors inicia su participación en la Copa Argentina 2026 enfrentando a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en los 32avos de final (primera ronda). El partido se juega en el Estadio Padre Ernesto Martearena desde las 21:15 horas (Argentina), con arbitraje de Facundo Tello. Así viven la previa del partido los hinchas salteños.

Los hinchas de Boca copan el Martearena. Foto: Pablo Yapura

 

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, llega con la obligación de avanzar y mejorar su rendimiento reciente en el Torneo Apertura, donde acumula una racha de tres partidos sin victorias y problemas ofensivos, sumado a varias bajas por lesiones. Se espera que haga varios cambios en la formación titular, con el debut de Adam Bareiro como una de las novedades destacadas en el equipo.

Los hinchas de Gimnasia de Chivilcoy también dicen presente en el Martearena. Foto: Pablo Yapura

 

Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy (que milita en el Torneo Federal A) vive un momento histórico: es su debut absoluto en la Copa Argentina moderna (como el club número 331 en participar) y llega con gran ilusión y el sueño de dar la sorpresa ante uno de los gigantes del fútbol argentino.

Con carteles, los simpatizantes xeneizes piden camisetas. Foto: Pablo Yapura

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD