Avanza los trabajos en Tartagal

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026 en toda la provincia, la ministra de Educación Cristina Fiore junto al intendente municipal Franco Hernández recorrieron las obras de infraestructura y trabajos de puesta a punto en los edificios escolares.

Dialogaron con el personal docente, directivo, con los encargados y ejecutores de las distintas obras quienes dieron un buen balance respecto a los avances y las posibilidades de cumplir los objetivos en las fechas estipuladas.

En el caso de Tartagal se recorrieron ocho de las nueve escuelas que actualmente se encuentran ejecutando obras, entre ellas un nuevo tinglado, la ampliación de las cocinas comedor escolar, espacios administrativos y principalmente nuevas aulas y sanitarios. Además, en todas las instituciones tanto de Tartagal como de todos los municipios avanzan los trabajos y refacciones correspondientes.