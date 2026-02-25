Coudet, el gran candidato para reemplazar a Gallardo

La dirigencia de River ya puso manos a la obra para buscarle un reemplazo al director técnico Marcelo Gallardo, quien mañana estará por última vez en el banco de suplentes en el partido ante Banfield y hay un nombre que ya pica en punta. Eduardo "Chacho" Coudet es el gran candidato para reemplazar a Gallardo en River.

Coudet tendrá este miércoles una reunión de emergencia como los dirigentes del Alavés de España, su actual equipo, lo que acrecienta los rumores sobre una posible salida.

El vínculo del argentino con el conjunto vasco se extiende hasta junio del presente año y el mismo no tiene claúsula de rescisión, pero lejos de esperar, en River confían en que pueda asumir luego del encuentro del lunes contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

Durante su carrera como entrenador, el Chacho ya dirigió en Rosario Central y en Racing, ganándose el cariño de los hinchas de ambos equipos y logrando objetivos muy importantes.

Con el equipo rosarino, si bien no salió campeón, peleó hasta el final el campeonato de Primera División 2015, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores y la final de la Copa Argentina 2016.

En Racing, por su parte se destacan las consagraciones en la Superliga 2019 y el Trofeo de Campeones de ese mismo año. Sin embargo, el ex futbolista siempre aclaró que su gran sueño era dirigir en el millonario, donde jugó en dos periodos entre 1999 y 2004.

Mientras Gallardo se despedirá mañana en el Monumental contra Banfield, Coudet podría hacer lo mismo en el estadio Ciutat de Valencia este viernes, cuando sus dirigidos visiten al Levante en un choque clave por la parte baja de LaLiga de España.

Los otros nombres que se barajan para reemplazar a Gallardo son los de Hernán Crespo y el de Santiago Solari. Crespo actualmente es el director técnico del San Pablo de Brasil, mientras que Solari es el director de fútbol del Real Madrid de España.