Farmacias, al límite por demoras en los pagos de las obras sociales

Las farmacias de Salta atraviesan una situación límite como consecuencia de los retrasos en la cadena de pagos de las obras sociales, una problemática que se replica a nivel nacional y que amenaza con afectar el abastecimiento de medicamentos, no por falta de producción, sino por la imposibilidad de sostener el crédito con las droguerías proveedoras.

La presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, advirtió que los atrasos de hasta 90 días en los pagos de obras sociales nacionales y provinciales están poniendo en riesgo el normal funcionamiento de las farmacias y generando un escenario crítico en la provisión de medicamentos.

"Hay un problema grave de pagos en tiempo y forma. Las obras sociales están pagando entre 60 y 90 días, mientras que las droguerías nos dan plazos de 15 a 21 días. Esa diferencia hace que el sistema sea prácticamente insostenible", explicó Carrasco.

El peso del PAMI

Según detalló la dirigente, la situación se agrava particularmente por la magnitud de PAMI, que concentra un alto volumen de afiliados y tratamientos de mayor complejidad. "Cada vez cuesta más financiar la atención. Los créditos bancarios son prácticamente inaccesibles y las farmacias no pueden sostener este nivel de endeudamiento", sostuvo.

Carrasco aclaró que no hay faltantes de medicamentos por parte de laboratorios, sino una falta de crédito: "Las droguerías no nos venden porque no tenemos cómo pagar. Sin crédito, no hay forma de mantener el stock necesario".

OOSS y prepagas

En el plano local, la presidenta de la Cámara destacó que existe diálogo permanente con el Instituto Provincial de Salud de Salta y con las empresas de medicina prepaga, aunque reconoció que aún hay una quincena vencida que no fue cancelada.

"Cuando la obra social tiene fondos, automáticamente liquida y paga. Nosotros presentamos en tiempo y forma, pero cuando los plazos se estiran más allá de los 30 días establecidos, comenzamos con los reclamos", explicó.

Escenario crítico

Pese a la gravedad del cuadro, Carrasco descartó por el momento un corte de servicios. "No somos partidarios de interrumpir la atención porque sabemos lo sensible que es la situación de los pacientes, especialmente los adultos mayores y quienes tienen tratamientos crónicos", señaló.

Sin embargo, advirtió que las farmacias vienen funcionando históricamente como financiadoras del sistema de seguridad social, sin cobrar intereses y absorbiendo los costos de las demoras. "Cobramos tarde y a valores históricos. Así es imposible sostenerse en el tiempo", remarcó.

Expectativa por pagos

En las últimas horas, el sector recibió la expectativa de que PAMI pueda realizar un pago, lo que permitiría aliviar parcialmente la situación. En paralelo, continúan las gestiones con la obra social provincial para regularizar las prestaciones pendientes.

A esto se sumaron complicaciones logísticas recientes, con feriados, el paro nacional y demoras en la llegada de medicamentos desde otras provincias, lo que generó preocupación entre pacientes y un fuerte incremento de la demanda en las farmacias locales.

"Estamos haciendo todo lo posible para sostener la atención, pero la situación es cada vez más difícil", concluyó Carrasco.