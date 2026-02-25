La economía creció 4,4% en 2025; en diciembre repuntó

La actividad económica registró un repunte en diciembre y permitió que 2025 cerrara con un crecimiento acumulado del 4,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en el último mes del año una suba interanual del 3,5% y un incremento del 1,8% en comparación con noviembre, marcando la variación mensual más alta desde julio de 2024.

Con este desempeño, la economía no solo revirtió la caída del 1,8% registrada en 2024, sino que además se ubicó 2,6 puntos porcentuales por encima de ese resultado. El EMAE funciona como anticipo del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo dato oficial trimestral difundirá el organismo en marzo. El último informe del PBI había mostrado un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre y una mejora del 0,3% en términos desestacionalizados. En los primeros nueve meses de 2025, el acumulado alcanzó el 5,2%.

En diciembre, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas. El mayor impulso provino de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un alza del 32,2%, apalancada por una producción histórica de trigo. También se destacaron Pesca (18,3%), Intermediación financiera (14,1%), Electricidad, gas y agua (10,7%), Explotación de minas y canteras (9,1%) e Impuestos netos de subsidios (5,2%). Otros sectores con variaciones positivas fueron Transporte y comunicaciones (1,8%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,6%).

En contraste, algunas ramas mostraron caídas que restaron dinamismo al indicador general. La Industria manufacturera retrocedió 3,9%, mientras que el Comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 1,3%. También registraron variaciones negativas Hoteles y restaurantes (-1,5%) y la Administración pública y defensa, junto a los planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,1%).

Tras la difusión de los datos, referentes del oficialismo celebraron el resultado. El presidente Javier Milei sostuvo en redes sociales que el crecimiento podría haber alcanzado el 7% de no haber sido por el "riesgo kuka". Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, pese a la incertidumbre electoral del segundo semestre y a la dolarización de carteras que alcanzó el 50% del M2 junto con una suba del riesgo país, la solidez de los fundamentos económicos —basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del Banco Central— permitió sostener el crecimiento durante la segunda mitad del año, con un avance desestacionalizado del 0,9%.

El consumo doméstico cayó

El consumo de los hogares argentinos registró en enero de 2026 una baja interanual de 0,8% y un alza de 0,7% contra diciembre de 2025.

Este resultado marca el tercer mes consecutivo con variaciones interanuales negativas, tras un primer semestre de 2025 que se había caracterizado por mostrar cifras positivas, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que recibió la Agencia Noticias Argentinas.

Este indicador releva mensualmente la evolución de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias, expandiendo la información disponible sobre la actividad económica nacional.

Según el informe de la entidad, el ingreso nominal promedio por hogar se situó en $2.719.000 durante enero. Al descontar el efecto de la inflación, este poder de compra se mantiene en niveles similares a los registrados en diciembre de 2025.

La estabilidad del ingreso real se da en un marco de leve aceleración de precios: la inflación de enero fue del 2,9%, lo que representa el quinto mes consecutivo con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 2%. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,4%.

El comportamiento del consumo durante el primer mes del año fue dispar según el rubro analizado: Vivienda, alquileres y servicios públicos: fue el sector de mejor desempeño con un crecimiento estimado del 7,1% interanual, aportando 1,2 puntos porcentuales positivos al índice general.

Indumentaria y calzado: Registró una caída del 0,8% respecto a enero de 2025.

Transporte y vehículos: Mostró un estancamiento con una leve baja del 0,1%, vinculada a la detención en el patentamiento de automóviles y motocicletas. Recreación y cultura: Sufrió un retroceso del 3,7% interanual, contrayéndose por segundo mes consecutivo.

Resto de rubros: Experimentaron una caída conjunta del 2,9%, situándose en niveles similares a los de enero de 2020, previo a la pandemia.