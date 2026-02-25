Mañana habrá sesión extraordinaria y especial en el Senado

Mediante Resolución Presidencial N° 01, el presidente de la Cámara de Senadores, vicegobernador Antonio Marocco, dispuso la convocatoria a Sesión Extraordinaria y Especial para el jueves 26 de febrero a horas 10.

La medida se adopta en el marco de lo establecido por el artículo 145 de la Constitución Provincial y conforme a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32/26, el Decreto N° 33/26 y su ampliatorio, Decreto N° 77/26.

Durante la sesión se dará tratamiento al Decreto N° 32/26, el cual establece la obligatoriedad de funcionarios de los tres poderes a someterse a exámenes toxicológicos como requisito para asumir o permanecer en cargos o funciones públicas. El planteo ya tuvo un amplio debate social y ahora promete incluirse en la agenda legislativa, auqnue se descuenta que será ley apenás tenga la aprobación de la Cámara de Diputados.

Sesión especial

Asimismo, en sesión especial se abordará el Decreto N° 77/26, para el tratamiento de los pliegos y el otorgamiento de acuerdo para la designación del Dr. Martín Ignacio Plaza y del Dr. Jorge Martín Diez Villa como jueces de la Corte de Justicia.

Cabe señalar que el Decreto de Convocatoria N° 33/26 tuvo ingreso en fecha 30 de enero de 2026, mientras que el Decreto N° 77/26 ingresó el 18 de febrero del corriente año.

Con esta resolución, la Cámara de Senadores avanza en el tratamiento de iniciativas vinculadas al fortalecimiento institucional y al funcionamiento de los poderes del Estado.