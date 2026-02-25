Vacunarán contra la gripe a unas 240 mil personas

El próximo 11 de marzo se pondrá en marcha en toda la provincia la campaña de vacunación antigripal, una estrategia sanitaria clave para reducir complicaciones y hospitalizaciones durante la temporada invernal. Así lo confirmó a Radio Salta, Adriana Jure, responsable del Programa de Inmunizaciones, quien explicó que este año se resolvió adelantar el operativo debido a la llegada anticipada de las dosis.

"Tenemos las vacunas disponibles en forma temprana, por eso se decidió iniciar la campaña antes de lo habitual, priorizando a los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones por gripe", señaló la funcionaria.

La vacuna antigripal forma parte del calendario nacional, es gratuita y no requiere orden médica ni turno previo. Según precisó Jure, en una primera etapa la campaña estará destinada a:

* Personas mayores de 65 años.

* Embarazadas, en cualquier trimestre.

* Niños y niñas de 6 a 24 meses.

* Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, como diabetes, obesidad, cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas u oncológicas.

La provincia espera recibir alrededor de 240 mil dosis, cifra que podría incrementarse a lo largo del desarrollo de la campaña.

La vacunación se realizará en todos los hospitales y centros de salud de la provincia, y también a través de la red de Atención Primaria de la Salud, con la participación de agentes sanitarios que recorren los barrios y comunidades.

"No es necesario sacar turno. Con el DNI es suficiente para los mayores de 65 años, embarazadas o niños pequeños. En el caso de personas con factores de riesgo, alcanza con acreditar la condición, ya sea con medicación habitual o historia clínica", explicó Jure.

Las autoridades recomiendan llevar todos los carnés de vacunación, ya que muchas personas pueden necesitar completar esquemas, especialmente contra neumococo u otras enfermedades respiratorias.

Protección y variantes

La jefa del programa aclaró que las vacunas que se aplicarán son trivalentes, ya que protegen contra las cepas H1N1, H3N2 y un tipo de influenza B, las mismas que circularon recientemente en el hemisferio norte.

"Son vacunas eficaces para prevenir las formas graves de la enfermedad", remarcó, al tiempo que indicó que la gripe se mantiene bajo vigilancia epidemiológica permanente.

Calendario escolar

En paralelo, desde el Ministerio de Salud se reforzó el llamado a completar el calendario de vacunación escolar antes del inicio del ciclo lectivo. Jure recordó que los niños nacidos en 2021 deben recibir refuerzos clave, aun cuando no hayan cumplido los 5 años.

Entre las vacunas obligatorias se encuentran:

* Refuerzo contra varicela.

* Triple bacteriana (difteria, tétanos y tos convulsa).

* Poliomielitis.

* Triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

"La única forma de prevenir enfermedades como el sarampión es con altas coberturas de vacunación. En países vecinos ya se registran brotes y un solo caso importado puede generar un brote local", advirtió.

Vigilancia y prevención

Si bien la provincia se mantiene dentro de parámetros epidemiológicos normales, las autoridades sanitarias no descartan que este año el pico de gripe pueda adelantarse, por lo que insisten en la vacunación oportuna como principal herramienta de prevención.