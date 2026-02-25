PUBLICIDAD

Chevrolet
Copa Argentina
martes de mujeres
Inflación
literatura
chayanne en argentina
Espectáculos

Tertulia: "Llaneros de Salta, entre la historia y la ficción"

Una propuesta cultural invita a redescubrir una faceta poco conocida del pasado salteño a través de la literatura y el diálogo colectivo. La actividad será el próximo sábado con entrada libre.

Daniel Diaz
Miércoles, 25 de febrero de 2026 11:28

El próximo sábado 28 de febrero, de 18 a 20, se realizará la tertulia literaria “Llaneros de Salta, entre la historia y la ficción”, un encuentro que propone recorrer una parte desconocida de la historia de la provincia, allí donde los hechos reales parecen confundirse con el relato imaginado.

La actividad estará a cargo del profesor Rafael Gutiérrez, quien guiará a los asistentes en un espacio de escucha, conversación e intercambio, con el objetivo de reflexionar sobre los vínculos entre los acontecimientos históricos y su representación en la literatura. La obra de referencia será “Muerte al amanecer”, del escritor venezolano José León Tapia, texto que servirá como punto de partida para el análisis y el debate.

La tertulia se desarrollará en A la Sombra de la Rosa 2, Café Literario & Coworking, ubicado en la sucursal de Caseros 460, primer piso. La entrada es libre y el cupo se completará por orden de llegada.

La propuesta se presenta como una invitación abierta a quienes deseen descubrir, a través de la palabra y el intercambio, nuevas miradas sobre la historia salteña y su proyección en la ficción.

